Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Финансовые новости
- |
- 18.12.20
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Розничные сети с 11 по18 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–45 коп
12:57 18.12.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 6 коп./л, до 11,89–11,92 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Харьковской области, где группа снизила цены на 30 коп./л, до 11,45 грн/л. На станциях в Житомирской и Ровенской областях ресурс подешевел на 25 коп./л, до 10,95 и 11,90 грн/л, соответственно.
На некоторых станциях WOG и ОККО автогаз подешевел впервые с конца октября в среднем на 30-50 коп./л, до 13,30 грн/л и 13,29 грн/л, соответственно.
На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подешевел на 10–30 коп./л, до 12,49-12,59 грн/л..
Такие сети как AMIC, Glusco, KLO ,UPG, Chipo, Prime, Авантаж 7, Marshal, Motto, SUN OIL и Mango снизили цены на 8-30 коп/л (см. табл).
Средняя стоимость СУГ по Украине 18 декабря составила 12,57 грн/л (–11 коп./л к 11 декабря).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 11 на 18 декабря грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,29
|
-0,20
|
WOG
|
13,30
|
-0,18
|
Авиас
|
11,92
|
-0,06
|
Укрнафта
|
11,89
|
-0,06
|
AMIC
|
12,50
|
-0,04
|
Shell
|
12,84
|
0,00
|
SOCAR
|
13,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,57
|
-0,15
|
Glusco
|
12,71
|
-0,18
|
KLO
|
12,99
|
-0,09
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
12,35
|
-0,30
|
Параллель
|
13,16
|
0,00
|
BVS
|
12,49
|
0,00
|
Chipo
|
12,30
|
-0,14
|
Prime
|
11,89
|
-0,10
|
Авантаж 7
|
11,88
|
-0,17
|
Marshal
|
11,60
|
-0,10
|
SUN OIL
|
12,43
|
-0,04
|
Mango
|
11,95
|
-0,02
|
Motto
|
12,36
|
-0,18
|
Средняя цена в Украине:
|
12,57
|
-0,11
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке дорожает, но банкиры ждут нового обвала курса из-за ОВГЗ
ТОП-НОВОСТИ
|Проблемы с Радой и предательством: Как Коломойский отомстит Зеленскому за «опрокидывание» Витренко
|Харьковская заморозка. Что общего между Кернесом, Шароном и Арафатом
|Обновление правительства. Сложится ли у Зеленского кадровый пасьянс с Коломойским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничные сети с 11 по18 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–45 коп
|Крупные сети АЗС в период с 11 по 18 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп
|Спад сельхозпроизводства в Украине по итогам 11-мес. сократился до 12,4% - Госстат
|Dragon Capital улучшил прогноз курса гривни до 27,5 грн/$1 к концу 2020г
|«Черная пятница» в 2020 побила рекорд продажи – GfK Group
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.12.20
Это интересно
|Китайский космический аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта - впервые за 44 года
|Huawei выпустила замену Android. Она уже доступна для смартфонов Huawei Mate 30 и P40
|Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android
|Появились подробности о первом электрокаре Subaru
|Volkswagen решил судьбу Lamborghini и Ducati
|SpaceX хочет привлечь новые инвестиции и увеличить капитализацию вдвое, до $92 млрд
|Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante