Розничные сети с 11 по18 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–45 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 6 коп./л, до 11,89–11,92 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Харьковской области, где группа снизила цены на 30 коп./л, до 11,45 грн/л. На станциях в Житомирской и Ровенской областях ресурс подешевел на 25 коп./л, до 10,95 и 11,90 грн/л, соответственно.

На некоторых станциях WOG и ОККО автогаз подешевел впервые с конца октября в среднем на 30-50 коп./л, до 13,30 грн/л и 13,29 грн/л, соответственно.

На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подешевел на 10–30 коп./л, до 12,49-12,59 грн/л..

Такие сети как AMIC, Glusco, KLO ,UPG, Chipo, Prime, Авантаж 7, Marshal, Motto, SUN OIL и Mango снизили цены на 8-30 коп/л (см. табл).

Средняя стоимость СУГ по Украине 18 декабря составила 12,57 грн/л (–11 коп./л к 11 декабря).