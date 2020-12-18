Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Нефть коррекционно дешевеет 18 декабря после роста ранее
08:00 18.12.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции, в четверг котировки поднимались на фоне удешевления доллара и позитивных ожиданий по спросу на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.15 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% - до 51,24 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до 48,19 доллара за баррель.
В четверг стоимость нефти выросла в среднем на 1%, оптимистичные ожидания по спросу и удешевление доллара поддержали стоимость нефти. Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов. Перспективы по спросу поддержали ожидания вокруг вакцины от COVID.
"Мы думаем, что рынки по-прежнему не обращают внимание на краткосрочное давление на спрос из-за роста случаев заражения COVID-19 и ограничений из-за COVID-19 в США и Европе", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивека Дхара (Vivek Dhar).
Днем ранее был зарегистрирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США - более чем на 247 тысяч. В ряде стран Европы и Азии, в том числе Южной Корее, Японии и Германии, были ужесточены ограничительные меры. Дополнительные ограничения могут сдержать восстановление экономики, пострадавшей в первом полугодии, что негативно для ожиданий по спросу.
Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 11 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на 12, до 258 агрегатов.
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