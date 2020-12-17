Потребление топлива в Украине выросло до 11,5 млн т - «А-95»

Потребление топлива (бензин, ДТ, автогаз) по итогам 2020 г. в Украине составит 11,45 млн т, что на 5% больше показателя прошлого года и на 30% больше, чем в 2015 г. Об этом в ходе онлайн-конференции Petroleum Ukraine заявил директор «Консалтинговой группы «А-95».

«Рынок нефтепродуктов растет, растет все пять лет кризиса, вызванного войной на востоке. При этом на 2 млн т только выросло потребление дизельное дизельного топлива. Если в 2015 г. потребление ДТ составляло 5 млн т, то в текущем году оно выросло до почти 7 млн. т. Факт - мы стали продавать больше за пять лет. Откуда тот рост? У нас экономика работает? Нет. Мы, наоборот, видим, она провалилась. Также у нас стало меньше территории - мы потеряли Донецк, Луганск, Крым, а потребление растет», - отмечает он.

Он отмечает, что кроме дизельного топлива, за пять последних лет на 1 млн т, до 2 млн т вырос рынок сжиженного газа. При этом рынок бензинов остается на практически на одном и том же уровне - 2,1 млн т.

Драйвером этого роста, по мнению С.Куюна, стало увеличения автопарка за счет машин, ввезенных из Европы, частными лицами. «В Украину было везено порядка 700 тыс. автомобилей по схеме временного воза, каждый из которых, по моим пессимистичном расчетам, потребляет 200 л топлива ежемесячно» - говорит он.

Из этого следует, по словам эксперта, что только за счет «евроблях» потребление дизельного топлива выросло на 1,2 млн т. поскольку изо всех, ввезенных авто было 80% с дизельными моторами, а остальные - бензиновые, а это равно автогаз, который также пользуется особой популярностью в Украине из-за своей дешевизны. В тоже время, потребление бензинов

«Украинская корзина моторных топлив нетипична с точки зрения мировой практики и порождает целый ряд серьезных проблем. Это прежде всего упадок и вполне вероятное исчезновение внутренней нефтепереработки, снижение налоговых поступлений, увеличение импорта сжиженного газа и дизтоплива из России и Беларуси», - считает он.

Причина диспропорции в потреблении нефтепродуктов, по его мнению, - несбалансированное налогообложение. Акциз на сжиженный газ в четыре раза ниже, чем на бензин, - 52 против 213 евро за 1000 л. Почти вдвое ниже акциза на бензин налог на дизтопливо - 139,5 евро/1000 л.

Как сообщал enkorr, крупнейший украинский НПЗ «Укртатнафта» на протяжении последних лет ведет борьбу за увеличение рынка автомобильного бензина, который с 2014 года сократился вдвое из-за популярности сжиженного газа. С подачи компании в Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне €139,5 за 1000 л.

В свою очередь Украинская ассоциация сжиженного газа через своих парламентских лоббистов во главе с Ниной Южаниной зарегистрировали законопроект, который предусматривает фиксирование соотношения ставок акцизного налога на автогаз на уровне 25% от ставки акциза на автомобильные бензины.

Компромиссным эксперты называют еще один проект закона, инициатором которого является глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он предлагает уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €169,5 за 1000 л и повысить акциз на СУГ с €52 до €124,50 за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить на текущем уровне - €139,5/1000 л.

