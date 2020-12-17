Канада представила свою водородную стратегию

Канада представила свою давно обсуждаемую водородную стратегию. Правительство призвало инвесторов стимулировать рост сектора чистого топлива, стоимость которого может составить 50 млрд канадских долларов ($39,2 млрд). Развитие сектора поможет создать 350 тыс. рабочих мест и достичь нулевых выбросов к 2050 г., передает Reuters.

Министр природных ресурсов Симус О'Реган сказал, что Канаде потребуются краткосрочные инвестиции в размере от 5 до 7 млрд канадских долларов (C$) для развития водородной промышленности. Он пообещал не выделять на эти цели новых федеральных средств, однако на прошлой неделе правительство объявило об учреждении инвестиционного фонда в размере C$1,5 млрд для низкоуглеродного топлива, включая водород.

Канада является четвертым по величине производителем нефти в мире, и ее энергетический сектор сильно пострадал от резкого падения спроса в результате пандемии COVID-19.

«Энергетика - это наш семейный бизнес в Канаде, и эта стратегия показывает нам, как развивать этот бизнес, - сказал О'Реган на пресс-конференции. - Наша первостепенная задача - дать понять отрасли, что мы настроены серьезно».

Так называемый «голубой» водород, полученный из природного газа, с улавливаемыми и сохраняемыми выбросами углерода (технология CCUS, - ek), является потенциально позитивным поворотным моментом для переживающих сложные времена нефтяных компаний.

Западная провинция Альберта, в которой сосредоточена основная часть канадской энергетики, приветствовала новую национальную стратегию. Однако критики говорят, что «голубой» водород равносилен субсидии на ископаемое топливо.

«Хотя водород преподносится как ключевое решение для защиты климата, этого не будет, пока его производство будет основываться на ископаемом топливе, а не на возобновляемых источниках энергии», - сказала Джули Левин из Environmental Defense.

Экологические группы хотят, чтобы приоритетом для канадского правительства стал «зеленый» водород, который получают с использованием возобновляемых источников электроэнергии.

Представитель министра энергетики и природных ресурсов Квебека сообщила, что с провинцией, которая обладает богатыми гидроэнергетическими ресурсами и потенциалом стать крупным производителем «зеленого» водорода, консультации по федеральному плану не проводились, и Квебек разрабатывает собственную водородную стратегию.

Федеральный министр окружающей среды и изменения климата Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что даже «голубой» водород снизит выбросы и не является субсидией на ископаемое топливо.