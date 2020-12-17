Нефть дорожает 17 декабря на 1% на статистике о запасах в США

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются почти на 1%, инвесторы оценивают статистику из США о снижении коммерческих запасов в стране на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.09 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9% - до 51,54 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,02%, до 48,31 доллара за баррель.

В среду вечером минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 декабря, снизились на 3,1 миллиона баррелей. В то же время аналитики ожидали уменьшения показателя только на 1,9 миллиона баррелей. Добыча за отчетный период также сократилась - на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 11 миллионов баррелей в день.

"Добыча нефти в США также упала, впервые с конца октября", - отметили аналитики ANZ, чьи слова приводит агентство Рейтер. Ранее снижение добычи было зафиксировано за неделю по 30 октября, на 0,6 миллиона баррелей в сутки, добыча в результате за тот период достигла 10,5 миллиона баррелей в день.

Инвесторы также оценили итоги встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, объявленные в среду. Регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на текущем уровне 0-0,25%, большинство членов комитета при этом ожидают сохранения ставки на этой отметке в 2020-2023 годах. Глава ФРС Джером Пауэлл указал на то, что экономике США может понадобиться дополнительное стимулирование. Ожидание поддержки экономики страны благоприятно отражается на перспективах спроса.