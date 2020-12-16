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Крупные сети 16 декабря снизили цены на автогаз
18:54 16.12.2020 |
Крупные розничные сети 16 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 3–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На некоторых станциях WOG и ОККО автогаз подешевел впервые с конца октября в среднем на 30-50 коп./л, до 13,30 грн/л и 13,29 грн/л соответственно.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены на 3 коп./л, до 11,91–11,95 грн./л. Самое большое снижение цен в этой сети зафиксировано в Житомирской области, где группа снизила цены на 25 коп./л — до 10,95 грн/л, в некоторых других областях — на 5-15 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подешевел на 10–30 коп./л, до 12,49-12,59 грн/л..
Такие сети как UPG, Prime, Motto снизили цены на 8-30 коп/л (см. табл).
Средняя стоимость СУГ по Украине 16 декабря составила 12,60 грн/л (–7 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 15 на 16 декабря грн/л:
|
Компания
|
16 дек
|
Изм.
|
ОККО
|
13,29
|
-0,20
|
WOG
|
13,30
|
-0,18
|
Авиас
|
11,95
|
-0,03
|
Укрнафта
|
11,91
|
-0,03
|
AMIC
|
12,54
|
0,00
|
Shell
|
12,84
|
0,00
|
SOCAR
|
13,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,58
|
-0,14
|
Glusco
|
12,89
|
0,00
|
KLO
|
13,08
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
12,35
|
-0,30
|
Параллель
|
13,16
|
0,00
|
BVS
|
12,49
|
0,00
|
Chipo
|
12,42
|
0,00
|
Prime
|
11,89
|
-0,10
|
Авантаж 7
|
11,88
|
0,00
|
Marshal
|
11,70
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,48
|
0,00
|
Mango
|
11,97
|
0,00
|
Motto
|
12,46
|
-0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
12,60
|
-0,07
|
|
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