Крупные сети 16 декабря снизили цены на автогаз

Крупные розничные сети 16 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 3–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На некоторых станциях WOG и ОККО автогаз подешевел впервые с конца октября в среднем на 30-50 коп./л, до 13,30 грн/л и 13,29 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены на 3 коп./л, до 11,91–11,95 грн./л. Самое большое снижение цен в этой сети зафиксировано в Житомирской области, где группа снизила цены на 25 коп./л — до 10,95 грн/л, в некоторых других областях — на 5-15 коп./л.

На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подешевел на 10–30 коп./л, до 12,49-12,59 грн/л..

Такие сети как UPG, Prime, Motto снизили цены на 8-30 коп/л (см. табл).

Средняя стоимость СУГ по Украине 16 декабря составила 12,60 грн/л (–7 коп./л).

Компания 16 дек Изм. ОККО 13,29 -0,20 WOG 13,30 -0,18 Авиас 11,95 -0,03 Укрнафта 11,91 -0,03 AMIC 12,54 0,00 Shell 12,84 0,00 SOCAR 13,48 0,00 БРСМ-Нафта 12,58 -0,14 Glusco 12,89 0,00 KLO 13,08 0,00 Автотранс 12,98 0,00 UPG 12,35 -0,30 Параллель 13,16 0,00 BVS 12,49 0,00 Chipo 12,42 0,00 Prime 11,89 -0,10 Авантаж 7 11,88 0,00 Marshal 11,70 0,00 SUN OIL 12,48 0,00 Mango 11,97 0,00 Motto 12,46 -0,08 Средняя цена в Украине: 12,60 -0,07

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 15 на 16 декабря грн/л: