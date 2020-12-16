Бензины и ДТ 16 декабря подорожали в Украине на 10–50 коп./л

Розничные сети АЗС в период с 16 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10–50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Такие крупные топливные сети, как ОККО, WOG, Укрнафта, SOCAR, Glusco и KLO оставили розничные цены на моторное топливо без изменений. В то же время на заправках Shell бензины подорожали на 20 коп./л, дизтопливо – на 30 коп./л.

На заправках «Фактора» дизтопливо подорожало на 10 коп./л.

«Кворум» поднял цены на бензины и ДТ на 10 коп./л, «Рур груп» и Luxwen — на 50 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 16 декабря составила 23,75 грн/л, А-95 подорожал до 24,79 грн/л, ДТ — до 24,12 грн/л. Таким образом, среднесуточный рост цен составил по Украине 1 коп./л.