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Бензины и ДТ 16 декабря подорожали в Украине на 10–50 коп./л
15:59 16.12.2020 |
Розничные сети АЗС в период с 16 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10–50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Такие крупные топливные сети, как ОККО, WOG, Укрнафта, SOCAR, Glusco и KLO оставили розничные цены на моторное топливо без изменений. В то же время на заправках Shell бензины подорожали на 20 коп./л, дизтопливо – на 30 коп./л.
На заправках «Фактора» дизтопливо подорожало на 10 коп./л.
«Кворум» поднял цены на бензины и ДТ на 10 коп./л, «Рур груп» и Luxwen — на 50 коп./л.
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 16 декабря составила 23,75 грн/л, А-95 подорожал до 24,79 грн/л, ДТ — до 24,12 грн/л. Таким образом, среднесуточный рост цен составил по Украине 1 коп./л.Розничные цены на бензины и ДТ (16 декабря 2020 г.)
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
16 дек
|
Изм.
|
16 дек
|
Изм.
|
16 дек
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,11
|
0,01
|
26,11
|
0,01
|
24,80
|
0,00
|
Shell
|
24,94
|
0,20
|
26,71
|
0,20
|
25,56
|
0,30
|
SOCAR
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
21,52
|
0,01
|
Glusco
|
24,05
|
0,00
|
26,05
|
0,00
|
25,05
|
0,00
|
KLO
|
25,69
|
0,00
|
26,59
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
23,60
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Параллель
|
26,32
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
Фактор
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
20,60
|
0,10
|
Chipo
|
23,04
|
0,00
|
24,04
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
Рур груп
|
23,99
|
0,50
|
25,49
|
0,50
|
24,49
|
0,50
|
Кворум
|
24,05
|
0,10
|
24,95
|
0,10
|
23,95
|
0,10
|
Luxwen
|
23,69
|
0,50
|
24,19
|
0,50
|
24,69
|
0,50
|
SUN OIL
|
21,90
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Mango
|
21,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
21,39
|
0,00
|
Motto
|
22,05
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
21,58
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
23,75
|
0,01
|
24,79
|
0,01
|
24,12
|
0,01
|
|
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