Нефть дешевеет 15 декабря на сомнениях в глобальном спросе на неё

Мировые цены на нефть во вторник снижаются, рынки следят за ситуацией вокруг пандемии коронавируса - продолжением роста числа заражений и новым ужесточением экономических ограничений в связи с этим, что негативно отражается на ожиданиях от спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.16 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,7%, до 49,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,68%, до 46,67 доллара за баррель.

Число инфицированных новым коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за все время превысило 71 миллион человек. В США, ряде стран Азии и Европы продолжают регистрировать значительный прирост новых случаев, что побуждает власти ужесточать карантинные ограничения.

Днем ранее глава минздрава Великобритании объявил, что Лондон c полуночи среды будет переведен на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. В понедельник власти Нидерландов сообщили, что страна переходит на режим всеобщей изоляции на пять недель - до 19 января. В Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты, а школы и университеты перейдут на дистанционное обучение со среды, 16 декабря.

Инвесторы также продолжают отыгрывать данные декабрьского доклада ОПЕК, опубликованного днем ранее, в котором прогноз мирового спроса на будущий год был понижен на 0,3 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидается рост лишь на 5,9 миллиона баррелей в день.

Несколько сдерживает снижение нефтяных котировок ситуация вокруг вакцины от COVID. Вакцинация уже началась в Великобритании, с понедельника должна начаться в США. Вакцину Pfizer-BioNTech также одобрили власти Канады, Сингапура, для экстренного применения - власти Мексики. Европейское агентство по лекарственным средствам, как ожидается, одобрит вакцину от коронавируса компании Pfizer до 29 декабря, а вакцину Moderna - к середине января.