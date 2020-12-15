Розничные операторы за выходные (11-14 декабря) повысили цены на бензины и дизельное топливо

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».

В частности, «БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 20 коп./л: А-92 в этой сети подорожал с 22,29 до 22,49 грн/л, А-95 — с 23,29 до 23,49 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10-50 коп./л в разных регионах страны.

Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов также на 20 коп./л: А-92 — до 25,39 грн/л, А-95 — до 26,39 грн/л. ДТ на станциях KLO подорожало на 30 коп./л, до 25,19 грн/л.

Motto подняла цены на бензины в пределах 13-18 коп./л в зависимости от региона. Таким образом, средняя цена «двойки» по сети составляет 22,05 грн/л, «пятерки» – 23,00 грн/л, ДТ – 21,48 грн/л.

Такие сети как AMIC, «Фактор» и Marshal подняли цены в переделах 8-30 коп./л (см. табл).