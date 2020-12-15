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Розничные операторы за выходные (11-14 декабря) повысили цены на бензины и дизельное топливо
13:50 14.12.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».
В частности, «БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 20 коп./л: А-92 в этой сети подорожал с 22,29 до 22,49 грн/л, А-95 — с 23,29 до 23,49 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10-50 коп./л в разных регионах страны.
Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов также на 20 коп./л: А-92 — до 25,39 грн/л, А-95 — до 26,39 грн/л. ДТ на станциях KLO подорожало на 30 коп./л, до 25,19 грн/л.
Motto подняла цены на бензины в пределах 13-18 коп./л в зависимости от региона. Таким образом, средняя цена «двойки» по сети составляет 22,05 грн/л, «пятерки» – 23,00 грн/л, ДТ – 21,48 грн/л.
Такие сети как AMIC, «Фактор» и Marshal подняли цены в переделах 8-30 коп./л (см. табл).Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 11 по 14 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,10
|
0,08
|
26,10
|
0,08
|
24,80
|
0,09
|
Shell
|
24,44
|
0,00
|
26,51
|
0,00
|
24,96
|
0,00
|
SOCAR
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,49
|
0,20
|
23,49
|
0,20
|
21,50
|
0,33
|
Glusco
|
24,05
|
0,00
|
26,05
|
0,00
|
25,05
|
0,00
|
KLO
|
25,39
|
0,20
|
26,39
|
0,20
|
25,19
|
0,30
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
23,60
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Параллель
|
26,32
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
BVS
|
23,79
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
23,69
|
0,00
|
Chipo
|
23,04
|
0,00
|
24,04
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
Фактор
|
22,00
|
0,20
|
23,00
|
0,20
|
20,50
|
0,10
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,35
|
0,00
|
Marshal
|
21,40
|
0,30
|
22,40
|
0,30
|
20,20
|
0,30
|
SUN OIL
|
21,90
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Mango
|
21,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
21,39
|
0,20
|
Motto
|
22,05
|
0,18
|
23,00
|
0,13
|
21,48
|
0,25
|
Средняя цена в Украине:
|
23,73
|
0,02
|
24,77
|
0,02
|
24,10
|
0,03
|
|
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