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Нефть дорожает 14 декабря на оптимизме по спросу и вакцине от COVID
08:13 14.12.2020 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, ожидания по вакцине благоприятно отражаются на перспективах по спросу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78%, до 50,36 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 46,91 доллара за баррель.
Новости по вакцине от коронавируса продолжают поддерживать ожидания по экономике, что, в свою очередь, влияет на прогнозы по спросу на нефть.
Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Трамп также заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna.
Планами по вакцинации поделились и в Европе. В выходные канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется "через несколько дней" после лицензирования вакцины. Как ожидается, это случится не позднее 29 декабря, уточнила Меркель.
Позднее на неделе должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут рассмотрены итоги исполнения сделки альянса в ноябре. Встреча будет проведена 16 декабря. При этом страны-участники нефтяного соглашения ОПЕК+ проведут встречу 4 января 2021 года.
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