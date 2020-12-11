За месяц СУГ в опте подешевел на 1000 грн/т

Средняя стоимость сжиженного газа самовывозом в Украине за неделю (4-11 декабря) снизилась на 225 грн/т и составила 18 625 грн/т. При этом с 13 ноября по 11 декабря ресурс подешевел на 975 грн/т. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.

В течение недели в столичном регионе цены снижались постепенно. В пятницу, 11 декабря, стоимость ресурса в Киевской области с ГНС составляла 18 100-18 400 грн/т, что на 200-300 грн/т ниже цен понедельника. Так, сегодня LPG Progress предлагал СУГ по 18 400 грн/т с Переяславской ГНС, а «Авантаж» с ГНС в Заворичах - по 18 300 грн/т. При этом реальные сделки, по словам участников рынка, заключались по ценам ниже на 200 грн/т.

В Харьковской области стоимость газа сохранилась на уровне прошлой недели - 18 300-18 600 грн/т. «Автотранс» в Полтавской области сегодня по сравнению с прошлой пятницей снизил цену на 200 грн/т, до 18 200 грн/т.

«Укртатнафта» не меняла прайсовую стоимость продукта с терминала в Одессе и на Кременчугском НПЗ - 19 000 грн/т и 18 900 грн/т соответственно. Между тем, как отмечают трейдеры, реальные сделки совершались по 18 700 и 18 600 грн/т.

В Николаевской области цены снизились на 200-300 грн/т. В частности, «Надежда» предлагала газ по 18 900 грн/т, «Еврогазгрупп» - по 19 000 грн/т.

В западной части Украины газ подешевел на 300-600 грн/т. Во Львовской области на Радехове и Заворичах цены снизились до 18 700 грн/т, а в Ивано-Франковской (Братковцы) - до 19 200 грн/т. «Укрспецтрансгаз» с Долины предлагал ресурс по 19 300 грн/т.

Как сообщал enkorr, танкер-газовоз GREMIO с очередной партией сжиженного газа для группы «Приват» прибудет на терминал «Укрлоудсистем» в порту Одессы до конца недели. Объем транспортируемой партии, по словам собеседника enkorr, может составлять около 2,5 тыс. т.