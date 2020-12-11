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Украина за 11 мес. снизила импорт нефтепродуктов на 5,7%
18:20 11.12.2020 |
Украина в январе-ноябре 2020 года импортировала 7 млн 235,37 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.), что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7 млн 675,519 тыс. тонн).
По данным Государственной таможенной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $3 млрд 78,02 млн, что на 36,5% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года ($4 млрд 844,348 млн).
Из РФ импортировано топливо на $1 млрд 104,932 млн (доля - 35,9%), Беларуси - на $1 млрд 92,399 млн (35,49%), Литвы - на $360,29 млн (11,71%), других стран - на $520,398 млн (16,91%).
Кроме того, Украина экспортировала 281,354 тыс. тонн (-43,6% к январю-ноябрю-2019) нефтепродуктов на общую сумму $119,141 млн (-51,8%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $22,743 млн, Венгрии - $10,44 млн, Греции - $10,028 млн, других стран - $75,93 млн.
Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала - на $3 млрд 338,668 млн, в 2012 - на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн соответственно, в 2013 - на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, в 2014 - на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 - на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, в 2016 - на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн, в 2017 - на $4 млрд 159,033 млн и $180,851 млн, в 2018 - на $5 млрд 540,93 млн и $249,616 млн, в 2019 - на $5 млрд 315,758 млн и $267,073 млн.
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