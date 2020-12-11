Крупные сети АЗС в период с 4 по 11 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,5–1 грн

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 26,49 до 26,99 грн/л, А-95 — с 27,49 до 27,99 грн/л. На 50-60 коп./л также подняли цены на все виды топлива Shell, BVS и Marshal.

На станциях SOCAR все виды топлива подорожали на 99 коп./л: А-92 — до 27,98 грн/л, А-95 — до 28,98 грн/л, ДТ — до 27,98 грн/л. На 1 грн/л подняла цены «Автотранс», Glusco — на 90 коп./л, KLO — на 70 коп./л.

На заправках AMIC, БРСМ-Нафта, UPG, «Параллель» Chipo, Укр-Петроль, Авантаж 7, SUN OIL, Mango и Motto цены на топливо выросли на 10–60 коп./л (см. табл.).

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 26,99 0,50 27,99 0,50 26,99 0,50 WOG 26,99 0,50 27,99 0,50 26,99 0,50 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 25,01 0,37 26,01 0,37 24,71 0,62 Shell 24,44 0,50 26,51 0,50 24,96 0,60 SOCAR 27,98 0,99 28,98 0,99 27,98 0,99 БРСМ-Нафта 22,29 0,00 23,29 0,00 21,18 0,80 Glusco 24,05 0,90 26,05 0,90 25,05 0,90 KLO 25,19 0,70 26,19 0,70 24,89 0,70 Автотранс 24,98 1,00 25,98 1,00 24,48 1,00 UPG 23,60 0,20 24,60 0,20 22,60 0,20 Параллель 26,32 0,24 27,32 0,24 26,32 0,24 BVS 23,79 0,50 24,79 0,50 23,69 0,60 Chipo 23,04 0,30 24,04 0,30 22,50 0,30 Укр-Петроль 22,30 0,50 22,80 0,50 22,60 0,30 Авантаж 7 21,95 0,00 22,95 0,00 21,35 0,33 Marshal 21,10 0,50 22,10 0,50 19,90 0,60 SUN OIL 21,90 0,12 22,90 0,12 22,00 0,04 Mango 21,99 0,10 22,99 0,10 21,19 0,60 Motto 21,86 0,18 22,86 0,12 21,23 0,55 Средняя цена в Украине: 23,71 0,24 24,76 0,24 24,07 0,27

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.