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Крупные сети АЗС в период с 4 по 11 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,5–1 грн
14:04 11.12.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 26,49 до 26,99 грн/л, А-95 — с 27,49 до 27,99 грн/л. На 50-60 коп./л также подняли цены на все виды топлива Shell, BVS и Marshal.
На станциях SOCAR все виды топлива подорожали на 99 коп./л: А-92 — до 27,98 грн/л, А-95 — до 28,98 грн/л, ДТ — до 27,98 грн/л. На 1 грн/л подняла цены «Автотранс», Glusco — на 90 коп./л, KLO — на 70 коп./л.
На заправках AMIC, БРСМ-Нафта, UPG, «Параллель» Chipo, Укр-Петроль, Авантаж 7, SUN OIL, Mango и Motto цены на топливо выросли на 10–60 коп./л (см. табл.).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 4 по 11 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
WOG
|
26,99
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,01
|
0,37
|
26,01
|
0,37
|
24,71
|
0,62
|
Shell
|
24,44
|
0,50
|
26,51
|
0,50
|
24,96
|
0,60
|
SOCAR
|
27,98
|
0,99
|
28,98
|
0,99
|
27,98
|
0,99
|
БРСМ-Нафта
|
22,29
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
21,18
|
0,80
|
Glusco
|
24,05
|
0,90
|
26,05
|
0,90
|
25,05
|
0,90
|
KLO
|
25,19
|
0,70
|
26,19
|
0,70
|
24,89
|
0,70
|
Автотранс
|
24,98
|
1,00
|
25,98
|
1,00
|
24,48
|
1,00
|
UPG
|
23,60
|
0,20
|
24,60
|
0,20
|
22,60
|
0,20
|
Параллель
|
26,32
|
0,24
|
27,32
|
0,24
|
26,32
|
0,24
|
BVS
|
23,79
|
0,50
|
24,79
|
0,50
|
23,69
|
0,60
|
Chipo
|
23,04
|
0,30
|
24,04
|
0,30
|
22,50
|
0,30
|
Укр-Петроль
|
22,30
|
0,50
|
22,80
|
0,50
|
22,60
|
0,30
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,35
|
0,33
|
Marshal
|
21,10
|
0,50
|
22,10
|
0,50
|
19,90
|
0,60
|
SUN OIL
|
21,90
|
0,12
|
22,90
|
0,12
|
22,00
|
0,04
|
Mango
|
21,99
|
0,10
|
22,99
|
0,10
|
21,19
|
0,60
|
Motto
|
21,86
|
0,18
|
22,86
|
0,12
|
21,23
|
0,55
|
Средняя цена в Украине:
|
23,71
|
0,24
|
24,76
|
0,24
|
24,07
|
0,27
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.
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