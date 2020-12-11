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Цены на нефть 11 декабря продолжают укрепляться на оптимизме вокруг спроса
08:12 11.12.2020 |
Цены на нефть в пятницу утром продолжают расти после достижения маркой Brent стоимости в 51 доллар, инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы спроса на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.50 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,18%, до 50,34 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 49,93 доллара за баррель.
Цены на нефть продолжают расти уже четвертую торговую сессию подряд, в четверг стоимость марки Brent достигла 51 доллара за баррель. Отметка стала максимальной с 5 марта. В марте произошел обвал котировок на сырье после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении.
В последнее время ключевыми новостями, оказывавшими влияние на стоимость нефти, становились из области разработки вакцины от коронавируса. Идет постепенный процесс одобрения разработок некоторых компаний, страны начинают вакцинацию. Великобритания уже начала вакцинацию населения, процесс может начаться в США на этих выходных. Также Канада одобрила вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.
Новости о вакцине преобладают над негативными факторами на нефтяном рынке. Аналитики отмечают, что данные о неожиданном росте запасов нефти в США сразу на 15,2 миллиона баррелей не оказали сильного влияния на котировки сырья, и в четверг уже наблюдался активный рост.
"Рынки не каждый день игнорируют рост запасов нефти в США. Ускорение начала вакцинации вселяет надежду на более быстрое повышение спроса на нефть и на то, что Северная Америка останется одним из крупнейших потребителей", - считает аналитик Rystad Energy Бьёрнар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen), которого цитирует агентство Рейтер.
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