Ряд операторов розничного рынка 10 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В сети Glusco топливо подорожало на 50 коп./л: бензин А-92 — до 24,05 грн/л, А-95 — до 26,05 грн/л, ДТ — до 25,05 грн/л. На AMIC бензины подорожали в среднем на 4 коп./л, ДТ – на 3 коп./л.

На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 18 коп./л, до 21,17 грн/л. На станциях Motto дизельное топливо прибавило в среднем 10 коп./л (21,13 грн/т).

Бензины в сети «Автотранс» подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 20 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 24,78 грн/л, А-95 — до 25,78 грн/л, дизельное топливо — до 24,18 грн/л.

Такие сети как BVS, Marshal, SUN OIL, «Автопорт», «Олас», «Кворум» и Mango повысили цены на 10-50 коп./л (см. табл.).

В то же время «Укр-Петроль» снизил стоимость дизельного топлива на 20 коп./л, до 22,60 грн/л.