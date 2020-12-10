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Ряд операторов розничного рынка 10 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива
12:36 10.12.2020 |
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
В сети Glusco топливо подорожало на 50 коп./л: бензин А-92 — до 24,05 грн/л, А-95 — до 26,05 грн/л, ДТ — до 25,05 грн/л. На AMIC бензины подорожали в среднем на 4 коп./л, ДТ – на 3 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 18 коп./л, до 21,17 грн/л. На станциях Motto дизельное топливо прибавило в среднем 10 коп./л (21,13 грн/т).
Бензины в сети «Автотранс» подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 20 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 24,78 грн/л, А-95 — до 25,78 грн/л, дизельное топливо — до 24,18 грн/л.
Такие сети как BVS, Marshal, SUN OIL, «Автопорт», «Олас», «Кворум» и Mango повысили цены на 10-50 коп./л (см. табл.).
В то же время «Укр-Петроль» снизил стоимость дизельного топлива на 20 коп./л, до 22,60 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 9 по 10 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,85
|
0,04
|
25,85
|
0,04
|
24,58
|
0,03
|
Shell
|
24,44
|
0,00
|
26,51
|
0,00
|
24,96
|
0,00
|
SOCAR
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,29
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
21,17
|
0,18
|
Glusco
|
24,05
|
0,50
|
26,05
|
0,50
|
25,05
|
0,50
|
KLO
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
Автотранс
|
24,78
|
0,30
|
25,78
|
0,30
|
24,18
|
0,20
|
UPG
|
23,60
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Параллель
|
26,32
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
BVS
|
23,79
|
0,20
|
24,79
|
0,10
|
23,69
|
0,30
|
Chipo
|
23,04
|
0,00
|
24,04
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,30
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
22,60
|
-0,20
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,02
|
0,00
|
Marshal
|
21,10
|
0,20
|
22,10
|
0,20
|
19,90
|
0,30
|
SUN OIL
|
21,90
|
0,12
|
22,90
|
0,12
|
22,00
|
0,04
|
Автопорт
|
26,20
|
0,40
|
26,80
|
0,50
|
26,20
|
0,40
|
Кворум
|
23,95
|
0,10
|
24,85
|
0,10
|
23,85
|
0,10
|
Олас
|
23,40
|
0,45
|
24,40
|
0,45
|
22,40
|
0,45
|
Mango
|
21,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
21,19
|
0,00
|
Motto
|
21,86
|
0,00
|
22,86
|
0,00
|
21,13
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
23,70
|
0,03
|
24,75
|
0,03
|
24,06
|
0,03
|
|
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