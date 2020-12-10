Нефть дорожает 10 декабря на оптимизме вокруг вакцины от COVID

Цены на нефть в четверг утром растут на фоне продолжающегося оптимизма, вызванного новостями вокруг вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47%, до 49,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,59%, до 45,79 доллара за баррель.

В четверг стоимость нефти растет, поддерживаемая ожиданиями из области разработки и испытаний вакцины от коронавируса. На текущей неделе началась вакцинация населения Великобритании. Ранее также американский регулятор подтвердил эффективность вакцины, разработанной совместно компаниями Pfizer и BioNTech.

Новости, связанные с вакциной, рождают оптимизм вокруг восстановления спроса на сырье. В то же время в краткосрочной перспективе котировки нефти остаются под давлением на фоне текущего нарушенного баланса спроса и предложения. Так, коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю, поднялись на 15,2 миллиона баррелей, или на 3,1%. При этом аналитики ожидали снижения показателя.

"Оптимизм по поводу вакцины преобладает и продолжает ограничивать любые серьезные негативные факторы", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Кроме того, небольшую поддержку ценам на нефть оказывают новости из Ирака. В среду на двух нефтяных скважинах в юго-западной части провинции Киркук произошли взрывы. Аналитики ANZ, на которых ссылается агентство, отмечают, что, несмотря на то, что скважины небольшие, это вызвало некоторые опасения за перебои в добыче.