Финансовые новости
- |
- 10.12.20
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дорожает 10 декабря на оптимизме вокруг вакцины от COVID
08:01 10.12.2020 |
Цены на нефть в четверг утром растут на фоне продолжающегося оптимизма, вызванного новостями вокруг вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47%, до 49,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,59%, до 45,79 доллара за баррель.
В четверг стоимость нефти растет, поддерживаемая ожиданиями из области разработки и испытаний вакцины от коронавируса. На текущей неделе началась вакцинация населения Великобритании. Ранее также американский регулятор подтвердил эффективность вакцины, разработанной совместно компаниями Pfizer и BioNTech.
Новости, связанные с вакциной, рождают оптимизм вокруг восстановления спроса на сырье. В то же время в краткосрочной перспективе котировки нефти остаются под давлением на фоне текущего нарушенного баланса спроса и предложения. Так, коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю, поднялись на 15,2 миллиона баррелей, или на 3,1%. При этом аналитики ожидали снижения показателя.
"Оптимизм по поводу вакцины преобладает и продолжает ограничивать любые серьезные негативные факторы", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Кроме того, небольшую поддержку ценам на нефть оказывают новости из Ирака. В среду на двух нефтяных скважинах в юго-западной части провинции Киркук произошли взрывы. Аналитики ANZ, на которых ссылается агентство, отмечают, что, несмотря на то, что скважины небольшие, это вызвало некоторые опасения за перебои в добыче.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сессия через флешку: Как Кернес согнал в коалицию «младших» братьев
|Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 г., ввело усиленные ограничения с 8 по 25 января
|План «Б» — это Байден: Почему в ТКГ намекнули, что на Банковой нет нового плана по Донбассу
|Диверсия под названием «Спутник V». Как Медведчук будет раскалывать Украину с помощью российской вакцины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы
|Украина и Великобритания подписали соглашение о двусторонней торговле
|НКРЭКУ пересмотрела план развития газохранилищ на 10 лет
|Суды избегают применения требований «антиколомойского» закона - адвокат ПриватБанка
|НКРЭКУ установила стимулирующее тарифообразование для 25 облэнерго
|В Украине 27 тысяч семей установили домашние СЭС
Это интересно
|LG больше не будет производить смартфоны среднего уровня. Их она будет заказывать у сторонних производителей
|Сервис для домашнего фитнеса Apple Fitness+ начинает работу с понедельника
|Умные колонки — мертворождённая новинка?
|Uber продала подразделение самоуправляемых автомобилей
|Стали известны характеристики электрической BMW 7-Series
|Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok