Ряд операторов розничного рынка 9 декабря повысили стоимость топлива

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В частности, все виды горючего на станциях SOCAR подорожали на 99 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,98 грн/л, А-95 — до 28,98 грн/л, ДТ — до 27,98 грн/л. На 50 коп./л все топливо подорожало на станциях «Укр-Петроль».

В сети Shell бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ – на 40 коп./л: бензин А-92 — до 24,44 грн/л, А-95 — до 26,51 грн/л, ДТ — до 24,96 грн/л.

На станциях «Кворум» бензины и дизельное топливо в среднем подорожали на 35 коп./л. Mango подняла цены на 20 коп./л только на дизельное топливо (21,19 грн/л).

Motto повысила цены на дизтопливо на 10-20 коп./л в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. При этом бензины подорожали на 20 коп./л только в Донецкой области.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 26,99 0,00 27,99 0,00 26,99 0,00 WOG 26,99 0,00 27,99 0,00 26,99 0,00 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 24,82 0,00 25,82 0,00 24,55 0,00 Shell 24,44 0,30 26,51 0,30 24,96 0,40 SOCAR 27,98 0,99 28,98 0,99 27,98 0,99 БРСМ-Нафта 22,29 0,00 23,29 0,00 20,99 0,00 Glusco 23,55 0,00 25,55 0,00 24,55 0,00 KLO 24,99 0,00 25,99 0,00 24,69 0,00 Автотранс 24,48 0,00 25,48 0,00 23,98 0,00 UPG 23,60 0,00 24,60 0,00 22,60 0,00 Параллель 26,32 0,00 27,32 0,00 26,32 0,00 BVS 23,59 0,00 24,69 0,00 23,39 0,00 Chipo 23,04 0,00 24,04 0,00 22,50 0,00 Укр-Петроль 22,30 0,50 22,80 0,50 22,80 0,50 Авантаж 7 21,95 0,00 22,95 0,00 21,02 0,00 Фактор 21,80 0,00 22,80 0,00 20,30 0,20 Кворум 23,85 0,35 24,75 0,35 23,75 0,35 SUN OIL 21,78 0,00 22,78 0,00 21,96 0,00 Mango 21,99 0,00 22,99 0,00 21,19 0,20 Motto 21,86 0,03 22,86 0,03 21,03 0,07 Средняя цена в Украине: 23,67 0,02 24,71 0,02 24,02 0,03

Как сообщал enkorr, горючее в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.