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Ряд операторов розничного рынка 9 декабря повысили стоимость топлива
12:41 09.12.2020 |
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
В частности, все виды горючего на станциях SOCAR подорожали на 99 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,98 грн/л, А-95 — до 28,98 грн/л, ДТ — до 27,98 грн/л. На 50 коп./л все топливо подорожало на станциях «Укр-Петроль».
В сети Shell бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ – на 40 коп./л: бензин А-92 — до 24,44 грн/л, А-95 — до 26,51 грн/л, ДТ — до 24,96 грн/л.
На станциях «Кворум» бензины и дизельное топливо в среднем подорожали на 35 коп./л. Mango подняла цены на 20 коп./л только на дизельное топливо (21,19 грн/л).
Motto повысила цены на дизтопливо на 10-20 коп./л в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. При этом бензины подорожали на 20 коп./л только в Донецкой области.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 8 по 9 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,82
|
0,00
|
25,82
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
Shell
|
24,44
|
0,30
|
26,51
|
0,30
|
24,96
|
0,40
|
SOCAR
|
27,98
|
0,99
|
28,98
|
0,99
|
27,98
|
0,99
|
БРСМ-Нафта
|
22,29
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
Glusco
|
23,55
|
0,00
|
25,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
KLO
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
Автотранс
|
24,48
|
0,00
|
25,48
|
0,00
|
23,98
|
0,00
|
UPG
|
23,60
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Параллель
|
26,32
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
BVS
|
23,59
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
23,39
|
0,00
|
Chipo
|
23,04
|
0,00
|
24,04
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,30
|
0,50
|
22,80
|
0,50
|
22,80
|
0,50
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,02
|
0,00
|
Фактор
|
21,80
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
20,30
|
0,20
|
Кворум
|
23,85
|
0,35
|
24,75
|
0,35
|
23,75
|
0,35
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,00
|
22,78
|
0,00
|
21,96
|
0,00
|
Mango
|
21,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
21,19
|
0,20
|
Motto
|
21,86
|
0,03
|
22,86
|
0,03
|
21,03
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
23,67
|
0,02
|
24,71
|
0,02
|
24,02
|
0,03
Как сообщал enkorr, горючее в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.
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