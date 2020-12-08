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В Украине 8 декабря продолжают расти цены на бензин и дизтопливо
12:52 08.12.2020 |
Ряд операторов розничного рынка 8 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
В частности, бензины на станциях ОККО подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн/л, А-95 — до 27,99 грн/л. Отметим, накануне, 7 декабря, в сети на 50 коп./л подорожало ДТ.
В сети Glusco топливо подорожало на 40 коп./л: бензин А-92 — до 23,55 грн/л, А-95 — до 25,55 грн/л, ДТ — до 24,55 грн/л. На станциях AMIC бензины подорожали в среднем на 34 коп./л, ДТ – на 36 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 20 коп./л, до 20,99 грн/л. На станциях Motto за выходные бензины и дизельное топливо прибавили в среднем 7-10 коп./л (см. табл).
Такие сети как Shell, KLO, «Автотранс», UPG, «Параллель», BVS, Chipo, «Овис» и Mango повысили цены на 20-50 коп./л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 7 по 8 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,99
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
26,99
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,82
|
0,34
|
25,82
|
0,34
|
24,55
|
0,36
|
Shell
|
24,14
|
0,20
|
26,21
|
0,20
|
24,56
|
0,20
|
SOCAR
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,29
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
20,99
|
0,20
|
Glusco
|
23,55
|
0,40
|
25,55
|
0,40
|
24,55
|
0,40
|
KLO
|
24,99
|
0,20
|
25,99
|
0,30
|
24,69
|
0,30
|
Автотранс
|
24,48
|
0,30
|
25,48
|
0,30
|
23,98
|
0,20
|
UPG
|
23,60
|
0,20
|
24,60
|
0,20
|
22,60
|
0,20
|
Параллель
|
26,32
|
0,24
|
27,32
|
0,24
|
26,32
|
0,24
|
BVS
|
23,59
|
0,30
|
24,69
|
0,40
|
23,39
|
0,30
|
Chipo
|
23,04
|
0,30
|
24,04
|
0,30
|
22,50
|
0,30
|
Овис
|
22,92
|
0,50
|
23,80
|
0,50
|
22,10
|
0,50
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,02
|
0,00
|
Marshal
|
20,90
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
19,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,00
|
22,78
|
0,00
|
21,96
|
0,00
|
Mango
|
21,99
|
0,10
|
22,99
|
0,10
|
20,99
|
0,20
|
Motto
|
21,83
|
0,07
|
22,83
|
0,03
|
20,96
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
23,64
|
0,10
|
24,69
|
0,10
|
23,99
|
0,06
Как сообщал enkorr, горючее в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.
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