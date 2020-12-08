В Украине 8 декабря продолжают расти цены на бензин и дизтопливо

Ряд операторов розничного рынка 8 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В частности, бензины на станциях ОККО подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн/л, А-95 — до 27,99 грн/л. Отметим, накануне, 7 декабря, в сети на 50 коп./л подорожало ДТ.

В сети Glusco топливо подорожало на 40 коп./л: бензин А-92 — до 23,55 грн/л, А-95 — до 25,55 грн/л, ДТ — до 24,55 грн/л. На станциях AMIC бензины подорожали в среднем на 34 коп./л, ДТ – на 36 коп./л.

На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 20 коп./л, до 20,99 грн/л. На станциях Motto за выходные бензины и дизельное топливо прибавили в среднем 7-10 коп./л (см. табл).

Такие сети как Shell, KLO, «Автотранс», UPG, «Параллель», BVS, Chipo, «Овис» и Mango повысили цены на 20-50 коп./л.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 26,99 0,50 27,99 0,50 26,99 0,00 WOG 26,99 0,00 27,99 0,00 26,99 0,00 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 24,82 0,34 25,82 0,34 24,55 0,36 Shell 24,14 0,20 26,21 0,20 24,56 0,20 SOCAR 26,99 0,00 27,99 0,00 26,99 0,00 БРСМ-Нафта 22,29 0,00 23,29 0,00 20,99 0,20 Glusco 23,55 0,40 25,55 0,40 24,55 0,40 KLO 24,99 0,20 25,99 0,30 24,69 0,30 Автотранс 24,48 0,30 25,48 0,30 23,98 0,20 UPG 23,60 0,20 24,60 0,20 22,60 0,20 Параллель 26,32 0,24 27,32 0,24 26,32 0,24 BVS 23,59 0,30 24,69 0,40 23,39 0,30 Chipo 23,04 0,30 24,04 0,30 22,50 0,30 Овис 22,92 0,50 23,80 0,50 22,10 0,50 Авантаж 7 21,95 0,00 22,95 0,00 21,02 0,00 Marshal 20,90 0,00 21,90 0,00 19,60 0,00 SUN OIL 21,78 0,00 22,78 0,00 21,96 0,00 Mango 21,99 0,10 22,99 0,10 20,99 0,20 Motto 21,83 0,07 22,83 0,03 20,96 0,10 Средняя цена в Украине: 23,64 0,10 24,69 0,10 23,99 0,06

Как сообщал enkorr, горючее в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.