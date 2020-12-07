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За выходные (4-7 декабря) ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива
13:29 07.12.2020 |
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн/л, А-95 — до 27,99 грн/л, ДТ — до 26,99 грн/л. В сети ОККО на 50 коп./л подорожало только дизтопливо (26,99 грн/л).
В сети KLO топливо подорожало на 20-30 коп./л: бензин А-92 — до 24,79 грн/л, А-95 — до 25,69 грн/л, ДТ — до 24,39 грн/л. На станциях «Автотранс» бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ – на 30 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 41 коп./л, до 20,79 грн/л. На станциях Motto за выходные бензины и дизельное топливо прибавили в среднем 5-18 коп./л (см. табл).
Такие сети как «Автопорт», Marshal, Mango, «Кворум» и «Фактор» повысили цены на 20-65 коп./л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 4 по 7 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
26,99
|
0,50
|
WOG
|
26,99
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,64
|
0,00
|
25,64
|
0,00
|
24,08
|
0,00
|
Shell
|
23,94
|
0,00
|
26,01
|
0,00
|
24,36
|
0,00
|
SOCAR
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,29
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
20,79
|
0,41
|
Glusco
|
23,15
|
0,00
|
25,15
|
0,00
|
24,15
|
0,00
|
KLO
|
24,79
|
0,30
|
25,69
|
0,20
|
24,39
|
0,20
|
Автотранс
|
24,18
|
0,20
|
25,18
|
0,20
|
23,78
|
0,30
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
22,40
|
0,00
|
Параллель
|
26,08
|
0,00
|
27,08
|
0,00
|
26,08
|
0,00
|
BVS
|
23,29
|
0,00
|
24,29
|
0,00
|
23,09
|
0,00
|
Chipo
|
22,74
|
0,00
|
23,74
|
0,00
|
22,20
|
0,00
|
Автопорт
|
25,80
|
0,50
|
26,30
|
0,50
|
25,80
|
0,60
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,02
|
0,00
|
Marshal
|
20,90
|
0,30
|
21,90
|
0,30
|
19,60
|
0,30
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,00
|
22,78
|
0,00
|
21,96
|
0,00
|
Mango
|
21,89
|
0,00
|
22,89
|
0,00
|
20,79
|
0,20
|
Motto
|
21,76
|
0,08
|
22,80
|
0,05
|
20,86
|
0,18
|
Кворум
|
23,50
|
0,50
|
24,40
|
0,45
|
23,40
|
0,65
|
Фактор
|
21,80
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
20,10
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
23,55
|
0,09
|
24,60
|
0,08
|
23,94
|
0,14
Как сообщал enkorr, горючее в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основным фактором, который повлиял на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.
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