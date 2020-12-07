За выходные (4-7 декабря) ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн/л, А-95 — до 27,99 грн/л, ДТ — до 26,99 грн/л. В сети ОККО на 50 коп./л подорожало только дизтопливо (26,99 грн/л).

В сети KLO топливо подорожало на 20-30 коп./л: бензин А-92 — до 24,79 грн/л, А-95 — до 25,69 грн/л, ДТ — до 24,39 грн/л. На станциях «Автотранс» бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ – на 30 коп./л.

На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 41 коп./л, до 20,79 грн/л. На станциях Motto за выходные бензины и дизельное топливо прибавили в среднем 5-18 коп./л (см. табл).

Такие сети как «Автопорт», Marshal, Mango, «Кворум» и «Фактор» повысили цены на 20-65 коп./л.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 26,49 0,00 27,49 0,00 26,99 0,50 WOG 26,99 0,50 27,99 0,50 26,99 0,50 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 24,64 0,00 25,64 0,00 24,08 0,00 Shell 23,94 0,00 26,01 0,00 24,36 0,00 SOCAR 26,99 0,00 27,99 0,00 26,99 0,00 БРСМ-Нафта 22,29 0,00 23,29 0,00 20,79 0,41 Glusco 23,15 0,00 25,15 0,00 24,15 0,00 KLO 24,79 0,30 25,69 0,20 24,39 0,20 Автотранс 24,18 0,20 25,18 0,20 23,78 0,30 UPG 23,40 0,00 24,40 0,00 22,40 0,00 Параллель 26,08 0,00 27,08 0,00 26,08 0,00 BVS 23,29 0,00 24,29 0,00 23,09 0,00 Chipo 22,74 0,00 23,74 0,00 22,20 0,00 Автопорт 25,80 0,50 26,30 0,50 25,80 0,60 Авантаж 7 21,95 0,00 22,95 0,00 21,02 0,00 Marshal 20,90 0,30 21,90 0,30 19,60 0,30 SUN OIL 21,78 0,00 22,78 0,00 21,96 0,00 Mango 21,89 0,00 22,89 0,00 20,79 0,20 Motto 21,76 0,08 22,80 0,05 20,86 0,18 Кворум 23,50 0,50 24,40 0,45 23,40 0,65 Фактор 21,80 0,00 22,80 0,00 20,10 0,30 Средняя цена в Украине: 23,55 0,09 24,60 0,08 23,94 0,14

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 4 по 7 декабря 2020 г., грн/л

Как сообщал enkorr, горючее в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основным фактором, который повлиял на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.