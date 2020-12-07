Нефть дешевеет 7 декабря на фоне роста заболеваемости коронавирусом

Цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом в мире и новых карантинных ограничений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.47 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,47% - до 49,02 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 46,04 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают следить за сложной эпидемиологической обстановкой в мире. США фиксируют новые рекорды суточного прироста заболевших коронавирусом. Число зафиксированных случаев COVID-19 в стране уже несколько дней подряд превышает отметку 200 тысяч, в субботу показатель побил очередной антирекорд - 227 тысяч случаев.

На фоне роста заболеваемости отдельные американские штаты ужесточают карантинные меры. Так, власти Лос-Анджелеса, одного из мегаполисов США, ввели обязательную домашнюю изоляцию для жителей города.

Кроме того, власти Южной Кореи решили усилить меры социального дистанцирования в Сеуле и столичной конгломерации до 2.5 уровня в рамках борьбы с третьей волной коронавируса.

Карантинные ограничения вызывают опасения за спрос, что оказывает давление на котировки нефти.

Новости из Лос-Анджелеса и Южной Кореи постепенно перевешивают оптимизм, вызванный надеждами на скорое появление вакцин, прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya). "Карантинные меры и ограничения из-за коронавируса по всему миру в краткосрочной перспективе, похоже, будут сдерживать цены на нефть", - предполагает он.