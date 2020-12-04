СУГ в опте дешевеет третью неделю подряд

Средняя стоимость сжиженного газа самовывозом в Украине за неделю с 27 ноября по 4 декабря снизилась на 345 грн/т, до 18 850 грн/т. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.

В пятницу, 4 декабря стоимость реальных сделок с ГНС по Киевскому региону составляла 18 400-18 700 грн/т, что на 200 грн/т меньше цен конца прошлой недели. В Харьковской области ресурс торговался в диапазоне 18 200-18 500 грн/т (-300-400 грн/т). Средняя стоимость пропан-бутана в Днепропетровской области составляла 18 500 грн/т.

В Полтавской области цены на оптовые партии составляли 18 200-18 400 (-100-300 грн/т), в Николаеве - по 19 100-19 200 грн/т. «Укртатнафта» в конце недели повысила прайсовую цену на 200 грн/т, до 18 900 грн/т на Кременчугском НПЗ и в Одессе - до 19 000 грн/т.

В западной части Украины стоимость газа практически не изменилась. В Львовской области цены, по которым можно было приобрести ресурс, составляли 19 300-19 400 грн/т (-100 грн/т), в Ивано-франковской диапазон цен был установлен на уровне 19 400-19 700 грн/т.

В «А-95» отметили, что снижение оптовых цен автогаза наблюдается уже третью неделю подряд. Так, за этот период ресурс подешевел на 4%, или 750 грн/т.

По словам трейдеров, это сезонное снижение цен, и оно не связанно с ожидаемым профицитом газа.

Напомним, в прошлом месяце импорт сжиженного газа в Украину составил 133 тыс. т.