Финансовые новости
- |
- 04.12.20
- |
- 22:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
СУГ в опте дешевеет третью неделю подряд
22:30 04.12.2020 |
Средняя стоимость сжиженного газа самовывозом в Украине за неделю с 27 ноября по 4 декабря снизилась на 345 грн/т, до 18 850 грн/т. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.
В пятницу, 4 декабря стоимость реальных сделок с ГНС по Киевскому региону составляла 18 400-18 700 грн/т, что на 200 грн/т меньше цен конца прошлой недели. В Харьковской области ресурс торговался в диапазоне 18 200-18 500 грн/т (-300-400 грн/т). Средняя стоимость пропан-бутана в Днепропетровской области составляла 18 500 грн/т.
В Полтавской области цены на оптовые партии составляли 18 200-18 400 (-100-300 грн/т), в Николаеве - по 19 100-19 200 грн/т. «Укртатнафта» в конце недели повысила прайсовую цену на 200 грн/т, до 18 900 грн/т на Кременчугском НПЗ и в Одессе - до 19 000 грн/т.
В западной части Украины стоимость газа практически не изменилась. В Львовской области цены, по которым можно было приобрести ресурс, составляли 19 300-19 400 грн/т (-100 грн/т), в Ивано-франковской диапазон цен был установлен на уровне 19 400-19 700 грн/т.
В «А-95» отметили, что снижение оптовых цен автогаза наблюдается уже третью неделю подряд. Так, за этот период ресурс подешевел на 4%, или 750 грн/т.
По словам трейдеров, это сезонное снижение цен, и оно не связанно с ожидаемым профицитом газа.
Напомним, в прошлом месяце импорт сжиженного газа в Украину составил 133 тыс. т.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киеврада под контролем. В какую игру хочет сыграть с «ЕС» и «слугами» Кличко
|В Украине восстановили уголовную ответственность за недостоверное декларирование
|Конец «Укроборонпрома»: Что ждет госконцерн с новым главой
|Год «поиска мира на Донбассе» прошел. Что теперь Зеленскому делать с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине продажи в «черную пятницу»-2020 оказались хуже прошлогодних - банкиры
|СУГ в опте дешевеет третью неделю подряд
|Успеть до локдауна: цены на ДТ растут
|Поддержка не для всех: кому не полагаются 8 тысяч и налоговая амнистия от Зеленского
|Украина поднялась в международном рейтинге кибербезопасности
|Укртрансбезопасность начислила почти 127 миллионов штрафов за перегрузки
Это интересно
|Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero
|ООН исключила марихуану из перечня опасных наркотиков
|Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету
|Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки
|LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla
|Honda снова задумалась о возвращении родстера S2000
|Представлена долгожданная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti