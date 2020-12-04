Успеть до локдауна: цены на ДТ растут

С начала месяца дизельное топливо в Украине подорожало в крупнооптовом сегменте на 780 грн/т, а автомобильные партии - на 0,75 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Основная причина - рост цен в Европе. С начала ноября и по 4 декабря котировки выросли на $90/т (29%), притом как на Северо-Западе Европы, так и Средиземноморье.

Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/€. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.

По состоянию на 4 декабря средняя стоимость вагонных партий составила 22 100 грн/т, показав рост с начала недели на 780 грн/т (3,7%).

На Коростене в этот день предлагался только «трубный» ресурс от «Параллели» по 22 300 грн/т. Белорусское топливо было замечено только в понедельник, 30 ноября, по 21 200 у ОККО. В остальные дни активности не наблюдалось, но тем не менее цена выросла за неделю на 800 грн/т.

Добавив 950 грн, в Киеве «Анвитрейд» вышел с ценником 22 200 грн/т. В качестве альтернативы выступала цена в Новограде-Волынском - на 100 грн ниже. Правда, рост за неделю здесь составил 1050 грн/т. Так что альтернативы на самом деле не было. На «трубном» направлении также разрешилась проблема с нехваткой вагонов на терминале в Гомеле, где было начались перебои вместе с резким ростом котировок.

Несмотря на постепенно снижение температуры, в «Пивденном» у «Анвитрейда» цена на «лето» снова выросла на 350-400 грн/т (21900 - 22 100 грн/т). Интересно, «зимний» ресурс уже законтрактован?

Два ценовых полюса по-прежнему уживаются в небольшом порту Николаева. Разница между минимальной ценой от «Фидеи» и максимальной «Алпен Трейд» выросла 1100 грн/т - 21 800 грн/т и 22 900 грн/т. При этом за неделю «дочка» Coral «прикрутила» 950 грн/т, тогда как «дочка» «Трейд Коммодити» нашла внутренние резервы поднять всего на 500 грн/т. Так что этот раунд вновь за «Фидеей».

В Кременчуге 4 декабря было 22 200 грн/т (+800 грн/т за неделю). Сформировавшаяся около заводская четверка в составе «Альянс Энерго Трейд», Sun Oil, «УНТК» и «Альянс Ойл Украина» предлагала тоже самое по 22200-22600 грн/т.

Мелкооптовые цены в среднем достигли 18,99 грн/л. Бежали вверх быстро, меняя ценники иногда по несколько раз на день. Особо осторожные решили уйти на перекур.

В Новограде-Волынском автоналив вырос на 80 коп./л, «Анвитрейд» предлагал топливо по цене 18,75 грн/л.

С нефтебаз в Коростене тоже стало дороже на 80 коп./л. «Фактор» в пятницу торговал по 18,60 грн/л.

Минимально выросла цена на кременчугский продукт, так дизельное топливо завода «Укртатнафта» выросло за неделю на 67 коп./л до 18,65 грн/л., при этом, данный ресурс предлагался другими трейдерами в диапазоне от 18,50 до 19,00 грн/л.

Наименьшее подорожание за неделю наблюдалось на юге. Так, в «Пивденном» с минимальной ценой выходил «Анвитрейд», на фоне остальных добавивший за неделю всего 5 коп. - 18,50 грн/л. А вот «Укртатнафта» в Одессе выросла на 67 коп./л - до 18,90 грн/л.

Но минимум был все в том же Николаеве. Правильно, от «Фидеи» - 18,23 грн/л (+43 коп./л.). Остальные пробовали торговать по 18,80-19,00 грн/л без видимого ажиотажа.

Декабрь начался бодро. Рынок надеется хорошо отработать до праздников, потому что на январь хороших ожиданий нет. Помимо «сонного» месяца правительство планирует объявить локдаун.