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Розничные сети АЗС в период с 27 ноября по 4 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,2–1,25 грн
12:57 04.12.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 25,99 до 26,49 грн/л, А-95 — с 26,99 до 27,49 грн/л. Также на 50 коп./л цены выросли на станциях «Параллели» и «Авантаж 7».
На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 86 коп./л, бензины — на 1,23 грн/л.
Glusco повысила цены на все виды топлива на 60 коп./л: А-92 — до 23,15 грн/л, А-95 — до 25,15 грн/л, ДТ — до 24,15 грн/л. На 20 коп./л бензины и ДТ подорожали в сети KLO.
Такие сети как Shell, БРСМ-Нафта, UPG, BVS, Chipo, SUN OIL, Mango, Motto подняли цены на 10-60 коп./л (см. табл).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 27 ноября по 4 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,49
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
WOG
|
26,49
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,64
|
1,23
|
25,64
|
1,23
|
24,08
|
0,86
|
Shell
|
23,94
|
0,30
|
26,01
|
0,20
|
24,36
|
0,00
|
SOCAR
|
26,99
|
0,21
|
27,99
|
0,21
|
26,99
|
0,21
|
БРСМ-Нафта
|
22,29
|
0,30
|
23,29
|
0,30
|
20,38
|
0,23
|
Glusco
|
23,15
|
0,60
|
25,15
|
0,60
|
24,15
|
0,60
|
KLO
|
24,49
|
0,20
|
25,49
|
0,20
|
24,19
|
0,20
|
Автотранс
|
23,98
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
23,48
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,30
|
24,40
|
0,30
|
22,40
|
0,60
|
Параллель
|
26,08
|
0,50
|
27,08
|
0,50
|
26,08
|
0,50
|
BVS
|
23,29
|
0,20
|
24,29
|
0,10
|
23,09
|
0,10
|
Chipo
|
22,74
|
0,30
|
23,74
|
0,30
|
22,20
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
21,80
|
0,00
|
22,30
|
0,00
|
22,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,50
|
22,95
|
0,50
|
21,02
|
0,50
|
Marshal
|
20,60
|
0,00
|
21,60
|
0,00
|
19,30
|
0,20
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,43
|
22,78
|
0,43
|
21,96
|
0,10
|
Mango
|
21,89
|
0,20
|
22,89
|
0,20
|
20,59
|
0,30
|
Motto
|
21,68
|
0,25
|
22,75
|
0,27
|
20,68
|
0,43
|
Средняя цена в Украине:
|
23,47
|
0,27
|
24,52
|
0,28
|
23,79
|
0,26
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли до $49/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 10-12%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.
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