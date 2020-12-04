Розничные сети АЗС в период с 27 ноября по 4 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,2–1,25 грн

Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали с 25,99 до 26,49 грн/л, А-95 — с 26,99 до 27,49 грн/л. Также на 50 коп./л цены выросли на станциях «Параллели» и «Авантаж 7».

На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 86 коп./л, бензины — на 1,23 грн/л.

Glusco повысила цены на все виды топлива на 60 коп./л: А-92 — до 23,15 грн/л, А-95 — до 25,15 грн/л, ДТ — до 24,15 грн/л. На 20 коп./л бензины и ДТ подорожали в сети KLO.

Такие сети как Shell, БРСМ-Нафта, UPG, BVS, Chipo, SUN OIL, Mango, Motto подняли цены на 10-60 коп./л (см. табл).

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 26,49 0,50 27,49 0,50 26,49 0,50 WOG 26,49 0,50 27,49 0,50 26,49 0,50 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 24,64 1,23 25,64 1,23 24,08 0,86 Shell 23,94 0,30 26,01 0,20 24,36 0,00 SOCAR 26,99 0,21 27,99 0,21 26,99 0,21 БРСМ-Нафта 22,29 0,30 23,29 0,30 20,38 0,23 Glusco 23,15 0,60 25,15 0,60 24,15 0,60 KLO 24,49 0,20 25,49 0,20 24,19 0,20 Автотранс 23,98 0,00 24,98 0,00 23,48 0,00 UPG 23,40 0,30 24,40 0,30 22,40 0,60 Параллель 26,08 0,50 27,08 0,50 26,08 0,50 BVS 23,29 0,20 24,29 0,10 23,09 0,10 Chipo 22,74 0,30 23,74 0,30 22,20 0,50 Укр-Петроль 21,80 0,00 22,30 0,00 22,30 0,00 Авантаж 7 21,95 0,50 22,95 0,50 21,02 0,50 Marshal 20,60 0,00 21,60 0,00 19,30 0,20 SUN OIL 21,78 0,43 22,78 0,43 21,96 0,10 Mango 21,89 0,20 22,89 0,20 20,59 0,30 Motto 21,68 0,25 22,75 0,27 20,68 0,43 Средняя цена в Украине: 23,47 0,27 24,52 0,28 23,79 0,26

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 27 ноября по 4 декабря 2020 г., грн/л

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли до $49/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 10-12%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.