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Нефть дорожает 4 декабря на итогах заседания ОПЕК+
08:08 04.12.2020 |
Цены на нефть в пятницу утром демонстрируют уверенный рост на итогах прошедшего 3 декабря заседания стран соглашения о сокращении добычи этого сырья ОПЕК+, цена на Brent приближается к 50 долларам за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,95% - до 49,66 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,69%, до 46,41 доллара за баррель.
В пятницу оптимизм на рынке нефти обусловлен итогами прошедшего в четверг заседания ОПЕК+. Альянс преодолел разногласия и решил ежемесячно увеличивать добычу нефти с 2021 года. В январе планируется рост на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Далее ежемесячно альянс будет принимать решение по дальнейшему шагу изменения добычи, но не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от условий рынка.
В сумме в январе ОПЕК+ будет снижать производство на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход на сокращение в 5,8 миллиона.
"Рынок рад, что ОПЕК+ приняла решение действовать осторожно и небольшими шагами. Это звучит разумно, учитывая неопределенность впереди. Неизменным фактом является то, что по мере роста цен на нефть желание ограничивать предложение ослабевает", - сказал агентству Блумберг аналитик IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum).
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