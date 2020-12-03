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Региональные сети 3 декабря подняли цены на топливо
13:04 03.12.2020 |
Со 2 на 3 декабря ряд региональных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В частности, все виды топлива на станциях сети «Параллель» подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,08 грн/л, А-95 — до 27,08 грн/л, ДТ — до 26,08 грн/л. На столько же подняла цены Route 20
В сети SUN OIL бензины подорожали на 43 коп./л. ДТ — на 10 коп/. Так, цена бензина А-92 выросла до 21,78 грн/л, А-95 — до 22,78 грн/л, ДТ — 21,96 грн/л. «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цену на дизтопливо на 20 и 30 коп./л., до 12,29 и 12,28 грн/л, соответственно, в Днепропетровской области.
Такие сети как «Фактор» и Luxwen подняли цены 30-40 коп/л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС со 2 по 3 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
WOG
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,46
|
0,00
|
25,46
|
0,00
|
23,86
|
0,00
|
Shell
|
23,94
|
0,00
|
26,01
|
0,00
|
24,36
|
0,00
|
SOCAR
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,29
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
20,38
|
0,03
|
Glusco
|
23,15
|
0,00
|
25,15
|
0,00
|
24,15
|
0,00
|
KLO
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
Автотранс
|
23,98
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
23,48
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
22,40
|
0,00
|
Параллель
|
26,08
|
0,50
|
27,08
|
0,50
|
26,08
|
0,50
|
BVS
|
23,29
|
0,00
|
24,29
|
0,00
|
23,09
|
0,00
|
Chipo
|
22,74
|
0,00
|
23,74
|
0,00
|
22,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,02
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,43
|
22,78
|
0,43
|
21,96
|
0,10
|
Mango
|
21,89
|
0,00
|
22,89
|
0,00
|
20,59
|
0,00
|
Motto
|
21,68
|
0,00
|
22,75
|
0,00
|
20,65
|
0,10
|
Фактор
|
21,80
|
0,30
|
22,80
|
0,30
|
19,70
|
0,00
|
Route 20
|
23,40
|
0,50
|
24,40
|
0,50
|
23,40
|
0,50
|
Luxwen
|
23,19
|
0,40
|
23,69
|
0,40
|
24,19
|
0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
23,46
|
0,04
|
24,51
|
0,04
|
23,78
|
0,03
|
|
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