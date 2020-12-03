Региональные сети 3 декабря подняли цены на топливо

Со 2 на 3 декабря ряд региональных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В частности, все виды топлива на станциях сети «Параллель» подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,08 грн/л, А-95 — до 27,08 грн/л, ДТ — до 26,08 грн/л. На столько же подняла цены Route 20

В сети SUN OIL бензины подорожали на 43 коп./л. ДТ — на 10 коп/. Так, цена бензина А-92 выросла до 21,78 грн/л, А-95 — до 22,78 грн/л, ДТ — 21,96 грн/л. «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цену на дизтопливо на 20 и 30 коп./л., до 12,29 и 12,28 грн/л, соответственно, в Днепропетровской области.

Такие сети как «Фактор» и Luxwen подняли цены 30-40 коп/л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 26,49 0,00 27,49 0,00 26,49 0,00 WOG 26,49 0,00 27,49 0,00 26,49 0,00 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 24,46 0,00 25,46 0,00 23,86 0,00 Shell 23,94 0,00 26,01 0,00 24,36 0,00 SOCAR 26,99 0,00 27,99 0,00 26,99 0,00 БРСМ-Нафта 22,29 0,00 23,29 0,00 20,38 0,03 Glusco 23,15 0,00 25,15 0,00 24,15 0,00 KLO 24,49 0,00 25,49 0,00 24,19 0,00 Автотранс 23,98 0,00 24,98 0,00 23,48 0,00 UPG 23,40 0,00 24,40 0,00 22,40 0,00 Параллель 26,08 0,50 27,08 0,50 26,08 0,50 BVS 23,29 0,00 24,29 0,00 23,09 0,00 Chipo 22,74 0,00 23,74 0,00 22,20 0,00 Авантаж 7 21,95 0,00 22,95 0,00 21,02 0,00 SUN OIL 21,78 0,43 22,78 0,43 21,96 0,10 Mango 21,89 0,00 22,89 0,00 20,59 0,00 Motto 21,68 0,00 22,75 0,00 20,65 0,10 Фактор 21,80 0,30 22,80 0,30 19,70 0,00 Route 20 23,40 0,50 24,40 0,50 23,40 0,50 Luxwen 23,19 0,40 23,69 0,40 24,19 0,40 Средняя цена в Украине: 23,46 0,04 24,51 0,04 23,78 0,03

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС со 2 по 3 декабря 2020 г., грн/л