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Нефть дешевеет 3 декабря в ожидании конкретики от ОПЕК+
08:07 03.12.2020 |
Цены на нефть в четверг утром незначительно снижаются в ожидании решений ОПЕК+ по объемам дальнейшего сокращения добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1% - до 48,2 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 45,22 доллара за баррель.
Основное внимание рынков сосредоточено вокруг заседания ОПЕК+, которое должно состояться позднее в четверг. Главный вопрос повестки: стоит ли с нового года увеличивать добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки в условиях слабеющего спроса на второй волне пандемии.
Сейчас ОПЕК+, согласно стартовавшей с мая сделке, сокращает добычу нефти на 7,7 миллиона баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.
Альянс думает отложить этот шаг на некоторый срок. Однако после роста цен на "черное золото" в конце ноября в надежде на скорое появление вакцин от коронавируса некоторые страны альянса сомневаются в необходимости продлевать текущие сокращения.
"Любой признак того, что альянс изо всех сил пытается достичь соглашения, может повлиять на цены", - отмечают аналитики ANZ Research, которых цитирует агентство Рейтер.
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