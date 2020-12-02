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Ряд операторов розничного рынка 2 декабря повысили стоимость топлива
15:46 02.12.2020 |
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
В частности, все виды топлива на станциях SOCAR подорожали на 21 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн/л, А-95 — до 27,99 грн/л, ДТ — до 26,99 грн/л. Также на 20 коп./л все топливо подорожало на станциях Green Wave.
В сети Chipo бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ – на 50 коп./л: бензин А-92 — до 22,74 грн/л, А-95 — до 23,74 грн/л, ДТ — до 22,20 грн/л.
На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 30 коп./л, до 23,86 грн/л, бензины — на 39-41 коп./л. На станциях «БРСМ-Нафта» и Motto дизтопливо в среднем прибавило 3 и 12 коп./л соответственно.
Такие сети как Shell, BVS, Marshal и Mango подняли цены на стелах на 10-30 коп./л. (см. табл).
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 1 по 2 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
WOG
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,46
|
0,39
|
25,46
|
0,41
|
23,86
|
0,30
|
Shell
|
23,94
|
0,30
|
26,01
|
0,20
|
24,36
|
0,00
|
SOCAR
|
26,99
|
0,21
|
27,99
|
0,21
|
26,99
|
0,21
|
БРСМ-Нафта
|
22,29
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
20,35
|
0,03
|
Glusco
|
23,15
|
0,00
|
25,15
|
0,00
|
24,15
|
0,00
|
KLO
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
Автотранс
|
23,98
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
23,48
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
22,40
|
0,00
|
Параллель
|
25,58
|
0,00
|
26,58
|
0,00
|
25,58
|
0,00
|
BVS
|
23,29
|
0,10
|
24,29
|
0,00
|
23,09
|
0,10
|
Chipo
|
22,74
|
0,30
|
23,74
|
0,30
|
22,20
|
0,50
|
Катрал
|
22,89
|
0,10
|
23,87
|
0,10
|
20,37
|
0,00
|
Green Wave
|
22,50
|
0,20
|
24,00
|
0,20
|
22,00
|
0,20
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,02
|
0,00
|
Marshal
|
20,60
|
0,00
|
21,60
|
0,00
|
19,30
|
0,20
|
SUN OIL
|
21,35
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
21,86
|
0,00
|
Mango
|
21,89
|
0,00
|
22,89
|
0,00
|
20,59
|
0,10
|
Motto
|
21,68
|
0,00
|
22,75
|
0,00
|
20,55
|
0,12
|
Средняя цена в Украине:
|
23,42
|
0,03
|
24,47
|
0,03
|
23,75
|
0,02
|
|
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