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Бензины и ДТ в розничных сетях 1 декабря продолжают дорожать
13:06 01.12.2020 |
Ряд крупных операторов розничного рынка 1 декабря повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
В частности, все виды топлива на станциях ОККО подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,49 грн/л, А-95 — до 27,49 грн/л, ДТ — до 26,49 грн/л. Также на 50 коп./л все топливо подорожало на станциях «Овис» и «Авантаж 7».
В сети Glusco топливо подорожало на 40 коп./л: бензин А-92 — до 23,15 грн/л, А-95 — до 25,15 грн/л, ДТ — до 24,15 грн/л.
На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 31 коп./л, до 23,53 грн/л, бензины — на 63-64 коп./л. На станциях Motto бензины в среднем прибавили 2 коп./л, а ДТ подешевело на 5 коп./л.
Такие сети как KLO, UPG, BVS и Mango подняли цены на стелах на 10-60 коп./л. (см. табл).
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 30 ноября по 1 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
26,49
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
WOG
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
24,05
|
0,64
|
25,03
|
0,63
|
23,53
|
0,31
|
Shell
|
23,64
|
0,00
|
25,81
|
0,00
|
24,36
|
0,00
|
SOCAR
|
26,78
|
0,00
|
27,78
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,29
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
20,33
|
0,00
|
Glusco
|
23,15
|
0,40
|
25,15
|
0,40
|
24,15
|
0,40
|
KLO
|
24,49
|
0,20
|
25,49
|
0,20
|
24,19
|
0,20
|
Автотранс
|
23,98
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
23,48
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,30
|
24,40
|
0,30
|
22,40
|
0,60
|
Параллель
|
25,58
|
0,00
|
26,58
|
0,00
|
25,58
|
0,00
|
BVS
|
23,19
|
0,10
|
24,29
|
0,10
|
22,99
|
0,00
|
Chipo
|
22,44
|
0,00
|
23,44
|
0,00
|
21,70
|
0,00
|
Овис
|
22,42
|
0,50
|
23,30
|
0,50
|
21,60
|
0,50
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,50
|
22,95
|
0,50
|
21,02
|
0,50
|
Marshal
|
20,60
|
0,00
|
21,60
|
0,00
|
19,10
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,35
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
21,86
|
0,00
|
Mango
|
21,89
|
0,20
|
22,89
|
0,20
|
20,49
|
0,00
|
Motto
|
21,68
|
0,02
|
22,75
|
0,02
|
20,43
|
-0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
23,39
|
0,10
|
24,45
|
0,11
|
23,73
|
0,09
|
|
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