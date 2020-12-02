Бензины и ДТ в розничных сетях 1 декабря продолжают дорожать

Ряд крупных операторов розничного рынка 1 декабря повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В частности, все виды топлива на станциях ОККО подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,49 грн/л, А-95 — до 27,49 грн/л, ДТ — до 26,49 грн/л. Также на 50 коп./л все топливо подорожало на станциях «Овис» и «Авантаж 7».

В сети Glusco топливо подорожало на 40 коп./л: бензин А-92 — до 23,15 грн/л, А-95 — до 25,15 грн/л, ДТ — до 24,15 грн/л.

На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 31 коп./л, до 23,53 грн/л, бензины — на 63-64 коп./л. На станциях Motto бензины в среднем прибавили 2 коп./л, а ДТ подешевело на 5 коп./л.

Такие сети как KLO, UPG, BVS и Mango подняли цены на стелах на 10-60 коп./л. (см. табл).

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.