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Нефть 1 декабря дешевеет на неопределённости с дальнейшей политикой ОПЕК+
08:06 01.12.2020 |
Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно снижаются после новостей о переносе заседаний ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.33 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63%, до 47,58 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,71%, до 45,02 доллара за баррель.
Основное внимание инвесторов сосредоточено на заседаниях ОПЕК и ОПЕК+. Ожидалось, что в понедельник с вопросом сохранения или несохранения условий соглашения после Нового года определится ОПЕК, а во вторник - весь альянс, однако собрание завершилось без утверждения окончательного решения. Заседание альянса должно было состояться сегодня, однако, как сообщили источники РИА Новости, оно перенесено на 3 декабря.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.
"ОПЕК+ застряла между молотом и наковальней, потому что краткосрочные индикаторы показывают, что спрос в Европе и США слабый, но сильный в Азии", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar). Однако при этом он отметил, что несмотря на признаки раскола внутри альянса тот факт, что он отложил встречу на два дня, чтобы разобраться в разногласиях, "это положительный знак".
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