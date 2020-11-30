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За выходные (27-30 ноября) ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива
12:52 30.11.2020 |
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,49 грн/л, А-95 — до 27,49 грн/л, ДТ — до 26,49 грн/л.
В сети Glusco топливо подорожало на 20 коп./л: бензин А-92 — до 22,75 грн/л, А-95 — до 24,75 грн/л, ДТ — до 23,75 грн/л.
На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 18 коп./л, до 20,33 грн/л, бензины — на 30 коп./л. На станциях Motto за выходные бензины и дизельное топливо прибавили 23-25 коп./л (см. табл).
Green Wave повысила цену «двойки» на 50 коп./л, «пятерки» и ДТ – на 1 грн/л.
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основными факторами, которые повлияли на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 27 по 30 ноября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
WOG
|
26,49
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,41
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
23,22
|
0,00
|
Shell
|
23,64
|
0,00
|
25,81
|
0,00
|
24,36
|
0,00
|
SOCAR
|
26,78
|
0,00
|
27,78
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,29
|
0,30
|
23,29
|
0,30
|
20,33
|
0,18
|
Glusco
|
22,75
|
0,20
|
24,75
|
0,20
|
23,75
|
0,20
|
KLO
|
24,29
|
0,00
|
25,29
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Автотранс
|
23,98
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
23,48
|
0,00
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
21,80
|
0,00
|
Параллель
|
25,58
|
0,00
|
26,58
|
0,00
|
25,58
|
0,00
|
BVS
|
23,09
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Chipo
|
22,44
|
0,00
|
23,44
|
0,00
|
21,70
|
0,00
|
Green Wave
|
22,30
|
0,50
|
23,80
|
1,00
|
21,80
|
1,00
|
Авантаж 7
|
21,45
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
20,52
|
0,00
|
Marshal
|
20,60
|
0,00
|
21,60
|
0,00
|
19,10
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,35
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
21,86
|
0,00
|
Mango
|
21,69
|
0,00
|
22,69
|
0,00
|
20,49
|
0,20
|
Motto
|
21,66
|
0,23
|
22,73
|
0,25
|
20,48
|
0,23
|
Средняя цена в Украине:
|
23,29
|
0,09
|
24,34
|
0,10
|
23,63
|
0,10
|
|
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