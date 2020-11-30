За выходные (27-30 ноября) ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,49 грн/л, А-95 — до 27,49 грн/л, ДТ — до 26,49 грн/л.

В сети Glusco топливо подорожало на 20 коп./л: бензин А-92 — до 22,75 грн/л, А-95 — до 24,75 грн/л, ДТ — до 23,75 грн/л.

На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 18 коп./л, до 20,33 грн/л, бензины — на 30 коп./л. На станциях Motto за выходные бензины и дизельное топливо прибавили 23-25 коп./л (см. табл).

Green Wave повысила цену «двойки» на 50 коп./л, «пятерки» и ДТ – на 1 грн/л.

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основными факторами, которые повлияли на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.