Снижение цен на нефть 30 ноября ускорилось до 2%

Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили снижение до примерно 2% против утренних 1,3%, инвесторы проявляют осторожность в последний торговый день месяца на фоне неопределенности по сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.54 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,97%, до 47,3 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дешевели на 1,87%, до 47,28 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI снижались в цене на 1,67% - до 44,77 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают следить за новостями по сделке ОПЕК+. Как сообщали СМИ, неформальное заседание министерского мониторингового комитета, состоявшееся в воскресенье, завершилось без единого согласованного мнения по судьбе нефтяной сделки с 2021 года.

В понедельник агентство Рейтер сообщило, что ОПЕК+ обсуждает возможность продления текущих квот по сокращению добычи нефти на первый квартал 2021 года или даже четыре месяца, а также вариант постепенного ежемесячного ослабления этих ограничений начиная с января.

Серия заседаний ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря, по их итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года. В понедельник с данным вопросом должна определиться ОПЕК. Участники изучают отсрочку этого шага на некоторый срок из-за замедления восстановления спроса на сырье на фоне "второй волны" пандемии COVID-19.

При этом с начала месяца котировки нефти выросли примерно на 25% на фоне оптимизма по вакцинам от коронавируса. Инвесторы надеются, что благодаря вакцине удастся поддержать восстановление мировой экономики, что в свою очередь позитивно отразится на спросе.