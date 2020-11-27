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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Розничные сети с 20 по 27 ноября снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–45 коп
13:50 27.11.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 17 коп./л, до 11,99–12,01 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Житомирской области где группа снизила цены на 75 коп/л, до 11,20 грн/л. На станциях в Винницкой области ресурс подешевел на 60-65 коп./л — до 11,50 грн/л., в других регионах — на 5–50 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» в Винницкой области цена автогаза снизилась на 20 коп./л, до 12,59 грн./л. При этом средняя розничная цена ресурса уменьшилась на 3 коп./л, до 12,77 грн./л.
Автогаз на станциях «Укргаздобычи» подешевел на 45 коп./л, до 12,15 грн/л. UPG и Chipo снизили цены на 4 и 10 коп/л, соответственно.
Средняя стоимость СУГ по Украине 27 ноября составила 12,67 грн/л (-4 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 по 27 ноября грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,49
|
0,00
|
WOG
|
13,48
|
0,00
|
Авиас
|
12,01
|
-0,17
|
Укрнафта
|
11,99
|
-0,17
|
AMIC
|
12,54
|
0,00
|
Shell
|
12,82
|
0,00
|
SOCAR
|
13,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,77
|
-0,03
|
Glusco
|
12,52
|
0,00
|
KLO
|
13,08
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
12,65
|
-0,10
|
Параллель
|
13,16
|
0,00
|
BVS
|
12,59
|
0,00
|
Chipo
|
12,40
|
-0,04
|
Укргаздобыча
|
12,15
|
-0,45
|
Авантаж 7
|
12,12
|
0,00
|
Marshal
|
11,70
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,52
|
0,00
|
Mango
|
11,97
|
0,00
|
Motto
|
12,55
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,67
|
-0,04
|
|
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