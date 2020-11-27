Розничные сети с 20 по 27 ноября снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–45 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 17 коп./л, до 11,99–12,01 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Житомирской области где группа снизила цены на 75 коп/л, до 11,20 грн/л. На станциях в Винницкой области ресурс подешевел на 60-65 коп./л — до 11,50 грн/л., в других регионах — на 5–50 коп./л.

На станциях «БРСМ-Нафта» в Винницкой области цена автогаза снизилась на 20 коп./л, до 12,59 грн./л. При этом средняя розничная цена ресурса уменьшилась на 3 коп./л, до 12,77 грн./л.

Автогаз на станциях «Укргаздобычи» подешевел на 45 коп./л, до 12,15 грн/л. UPG и Chipo снизили цены на 4 и 10 коп/л, соответственно.

Средняя стоимость СУГ по Украине 27 ноября составила 12,67 грн/л (-4 коп./л).

Компания Цена Изм. ОККО 13,49 0,00 WOG 13,48 0,00 Авиас 12,01 -0,17 Укрнафта 11,99 -0,17 AMIC 12,54 0,00 Shell 12,82 0,00 SOCAR 13,48 0,00 БРСМ-Нафта 12,77 -0,03 Glusco 12,52 0,00 KLO 13,08 0,00 Автотранс 12,98 0,00 UPG 12,65 -0,10 Параллель 13,16 0,00 BVS 12,59 0,00 Chipo 12,40 -0,04 Укргаздобыча 12,15 -0,45 Авантаж 7 12,12 0,00 Marshal 11,70 0,00 SUN OIL 12,52 0,00 Mango 11,97 0,00 Motto 12,55 0,00 Средняя цена в Украине: 12,67 -0,04

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 по 27 ноября грн/л: