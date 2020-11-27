Розничные цены на бензины и ДТ 27 ноября устремились вверх

Розничные операторы за прошедшую неделю (20-27 ноября) повысили стоимость бензина и ДТ на 0,5–90 коп/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Наибольшее повышение цены было отмечено в сети KLO. Цены на бензины были подняты на 70 коп./л: «А-92» — до 24,49 грн/л, А-95 — до 25,49 грн/л. При этом ДТ подорожало на 90 коп/л, до 23,99 грн/л.

Бензины в сети «Авантаж» подорожали на 50 коп/л, ДТ – на 20 коп/л. Так, бензин марки А-95 подорожал до 21,45 грн/л, А-92 — до 22,45 грн/л, дизтопливо — 20,52 грн/л. «Укр-Петроль» повысила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л.

На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 9 коп./л, до 20,15 грн/л, бензина 20 коп/л. На станциях Motto за неделю бензины прибавили 27 коп/л, ДТ – 17 коп/л.

Такие сети как BVS, «Рур Рруп», Chipo, Mango и SUN OIL повысили стоимость бензинов на 5-70 коп./л. (см. табл).

В «Консалтинговой группе А-95» отмечают, что основными факторами, которые повлияли на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть, и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр, а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.

На следующей неделе, по мнению экспертов группы, стоит ожидать дальнейшего увеличения стоимости топлив у всех операторов рынка, а при сохранении тренда на рост цен на мировых рынках, их реакция будет более стремительной и существенной.