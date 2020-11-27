Финансовые новости
- |
- 27.11.20
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Розничные цены на бензины и ДТ 27 ноября устремились вверх
12:28 27.11.2020 |
Розничные операторы за прошедшую неделю (20-27 ноября) повысили стоимость бензина и ДТ на 0,5–90 коп/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Наибольшее повышение цены было отмечено в сети KLO. Цены на бензины были подняты на 70 коп./л: «А-92» — до 24,49 грн/л, А-95 — до 25,49 грн/л. При этом ДТ подорожало на 90 коп/л, до 23,99 грн/л.
Бензины в сети «Авантаж» подорожали на 50 коп/л, ДТ – на 20 коп/л. Так, бензин марки А-95 подорожал до 21,45 грн/л, А-92 — до 22,45 грн/л, дизтопливо — 20,52 грн/л. «Укр-Петроль» повысила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 9 коп./л, до 20,15 грн/л, бензина 20 коп/л. На станциях Motto за неделю бензины прибавили 27 коп/л, ДТ – 17 коп/л.
Такие сети как BVS, «Рур Рруп», Chipo, Mango и SUN OIL повысили стоимость бензинов на 5-70 коп./л. (см. табл).
В «Консалтинговой группе А-95» отмечают, что основными факторами, которые повлияли на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть, и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр, а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.
На следующей неделе, по мнению экспертов группы, стоит ожидать дальнейшего увеличения стоимости топлив у всех операторов рынка, а при сохранении тренда на рост цен на мировых рынках, их реакция будет более стремительной и существенной.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 20 по 27 ноября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,41
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
23,22
|
0,00
|
Shell
|
23,64
|
0,00
|
25,81
|
0,00
|
24,36
|
0,00
|
SOCAR
|
26,78
|
0,00
|
27,78
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
21,99
|
0,20
|
22,99
|
0,20
|
20,15
|
0,09
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
24,29
|
0,70
|
25,29
|
0,70
|
23,99
|
0,90
|
Автотранс
|
23,98
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
23,48
|
0,00
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
21,80
|
0,00
|
Параллель
|
25,58
|
0,00
|
26,58
|
0,00
|
25,58
|
0,00
|
BVS
|
23,09
|
0,00
|
24,19
|
0,10
|
22,99
|
0,10
|
Chipo
|
22,44
|
0,00
|
23,44
|
0,00
|
21,70
|
0,32
|
Укр-Петроль
|
21,80
|
0,50
|
22,30
|
0,50
|
22,30
|
0,50
|
Авантаж 7
|
21,45
|
0,50
|
22,45
|
0,50
|
20,52
|
0,20
|
Рур груп
|
23,49
|
0,70
|
24,99
|
0,50
|
23,49
|
0,00
|
Marshal
|
20,60
|
0,00
|
21,60
|
0,00
|
19,10
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,35
|
0,04
|
22,35
|
0,04
|
21,86
|
0,00
|
Mango
|
21,69
|
0,30
|
22,69
|
0,30
|
20,29
|
0,00
|
Motto
|
21,43
|
0,27
|
22,48
|
0,27
|
20,25
|
0,17
|
Средняя цена в Украине:
|
23,21
|
0,03
|
24,25
|
0,04
|
23,55
|
0,03
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель о подводных камнях в работе новоизбранной местной власти
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине предложили возродить коммунальную инспекцию
|Трудный урожай-2020: испытание для аграриев и подорожание продуктов
|Фиаско Кравчука и Грызлова: Почему заседания ТКГ превращаются в поле боя
|Судей посчитают по весне. Почему решение конституционного кризиса отложено в долгий ящик
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничные сети с 20 по 27 ноября снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–45 коп
|Нефть 27 ноября торгуется без единой динамики
|Судно, способное достроить «Северный поток - 2», ушло в Калининград
|Розничные цены на бензины и ДТ 27 ноября устремились вверх
|В Украине предложили возродить коммунальную инспекцию
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.11.20
Это интересно
|Microsoft планирует запустить потоковый сервис xCloud на смарт-телевизорах в 2021 году
|С января в Европе новая электроника получит обязательную маркировку с рейтингом ремонтопригодности
|Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport
|Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»
|SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов
|Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу
|Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2