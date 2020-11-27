Финансовые новости
- |
- 27.11.20
- |
- 08:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть 27 ноября продолжает дешеветь
07:57 27.11.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжили коррекцию четверга, отступая от максимумов с марта, американская марка WTI при этом дешевеет более чем на 1,5%, оказавшись ниже 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.48 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,02%, до 47,78 доллара за баррель, а январские фьючерсы на нефть марки WTI падали на 1,62%, до 44,97 доллара за баррель.
Цены на "черное золото" демонстрировали уверенный рост с начала недели, возвращаясь к мартовским показателям, однако под ее конец перешли к снижению, поскольку инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли. Поводом для оптимизма на рынках были сообщения об успехах в разработках вакцин от коронавируса компаниями AstraZeneca, а также Pfizer и BioNTech.
"Похоже, что некоторая фиксация прибыли, наконец, начинается... по мере того, как мы приближаемся к концу недели", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).
Темпы распространения коронавируса в мире при этом продолжают оказывать давление на рынки, не уверенные в том, как это повлияет на спрос и предложение. Инвесторы в этом свете ожидают заседания ОПЕК+ 1 декабря.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Судей посчитают по весне. Почему решение конституционного кризиса отложено в долгий ящик
|Один из пунктов Соглашения о сотрудничестве с МВФ - принятие изменений в Закон о банках. Дедлайн - конец ноября
|Алексей Гарань: С Маркаровой Зеленскому стоило подождать до инаугурации Байдена
|Откровения Хомчака: О чем говорил и что не сказал главнокомандующий ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Госбюджете на текущий не хватает 3 млрд долларов - Марченко
|Дефицит бюджета-2021 после переговоров с МВФ уменьшили на 24 миллиарда - Марченко
|Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 ко второму чтению
|Цена на золото сохраняет стабильность 27 ноября
|Нефть 27 ноября продолжает дешеветь
|УЗ согласовала договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге
Это интересно
|Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»
|SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов
|Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу
|Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2
|Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии
|Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч
|Китайский зонд успешно отправился за пробами лунного грунта