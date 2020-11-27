Нефть 27 ноября продолжает дешеветь

Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжили коррекцию четверга, отступая от максимумов с марта, американская марка WTI при этом дешевеет более чем на 1,5%, оказавшись ниже 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.48 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,02%, до 47,78 доллара за баррель, а январские фьючерсы на нефть марки WTI падали на 1,62%, до 44,97 доллара за баррель.

Цены на "черное золото" демонстрировали уверенный рост с начала недели, возвращаясь к мартовским показателям, однако под ее конец перешли к снижению, поскольку инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли. Поводом для оптимизма на рынках были сообщения об успехах в разработках вакцин от коронавируса компаниями AstraZeneca, а также Pfizer и BioNTech.

"Похоже, что некоторая фиксация прибыли, наконец, начинается... по мере того, как мы приближаемся к концу недели", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).

Темпы распространения коронавируса в мире при этом продолжают оказывать давление на рынки, не уверенные в том, как это повлияет на спрос и предложение. Инвесторы в этом свете ожидают заседания ОПЕК+ 1 декабря.