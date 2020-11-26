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Розничные сети 26 ноября перешли к повышению цен на бензины и ДТ
13:57 26.11.2020 |
Розничные операторы 26 ноября перешли к повышению цен на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».
Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов на 30 коп./л: А-92 — до 24,29 грн/л, А-95 — до 25,29 грн/л. ДТ на станциях KLO подорожало на 50 коп./л, до 22,99 грн/л.
«Укр-Петроль» повысила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 14 коп./л, до 20,10 грн/л, на станциях Motto – до 20,21 грн/л (+5 коп./л).
Такие сети как «Рур Групп» и SUN OIL повысили стоимость бензинов на 5-70 коп./л. (см. табл).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 25 по 26 ноября 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
23,41
|
0,00
|
24,41
|
0,00
|
23,22
|
0,00
|
Shell
|
23,64
|
0,00
|
25,81
|
0,00
|
24,36
|
0,00
|
SOCAR
|
26,78
|
0,00
|
27,78
|
0,00
|
26,78
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
21,99
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
20,10
|
0,14
|
Glusco
|
22,55
|
0,00
|
24,55
|
0,00
|
23,55
|
0,00
|
KLO
|
24,29
|
0,30
|
25,29
|
0,30
|
23,99
|
0,50
|
Автотранс
|
23,98
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
23,48
|
0,00
|
UPG
|
23,10
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
21,80
|
0,00
|
Параллель
|
25,58
|
0,00
|
26,58
|
0,00
|
25,58
|
0,00
|
BVS
|
23,09
|
0,00
|
24,09
|
0,00
|
22,89
|
0,00
|
Chipo
|
22,44
|
0,00
|
23,44
|
0,00
|
21,70
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
21,80
|
0,50
|
22,30
|
0,50
|
22,30
|
0,50
|
Авантаж 7
|
21,45
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
20,52
|
0,00
|
Рур груп
|
23,49
|
0,70
|
24,99
|
0,50
|
23,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,35
|
0,04
|
22,35
|
0,04
|
21,86
|
0,00
|
Mango
|
21,69
|
0,00
|
22,69
|
0,00
|
20,29
|
0,00
|
Motto
|
21,43
|
0,00
|
22,48
|
0,00
|
20,21
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
23,21
|
0,02
|
24,25
|
0,02
|
23,55
|
0,02
|
|
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