Нефть дорожает 26 ноября на ожиданиях восстановления спроса

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост, подкрепляемые снижением запасов сырья в США и оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45%, до 48,75 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6%, до 48,9 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI увеличивались в цене на 0,33% - до 45,86 доллара за баррель.

Перспективы восстановления спроса последнее время сильно подняли настроения рынков. Рост цен на "черное золото" продолжается вот уже пятую торговую сессию подряд. Обусловлено нефтяное ралли надеждами на скорое начало массового использования вакцин от коронавируса, об успешных испытаниях которых все чаще сообщают различные компании. Коронавирус серьезно подорвал мировой спрос на нефть ввиду повсеместно вводимых ограничений на передвижения и закрытия границ.

На этом фоне дополнительного оптимизма рынкам добавили данные о запасах нефти в США. Согласно официальным данным, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, и достигли 488,7 миллиона баррелей. Ожидался рост на 0,1 миллиона.

"Мы не видели подобного роста с весны, когда перешли на отрицательные цены. Настроения, безусловно, изменились довольно быстро. В любой момент все это может приостановиться, но в последнее время кажется, что спрос и предложение движутся в правильном направлении", - цитирует агентство Блумберг мнение главы отдела промышленности, материалов и энергетики Third Bridge Питера Макнелли (Peter McNally).