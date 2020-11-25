Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 25 ноября снизили стоимость автогаза на 5–15 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 3-4 коп./л, до 11,99-12,02 грн./л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Житомирской области, где группа снизила цены на 55 коп./л — до 11,20 грн/л. В Ивано-Франковской и Донецкой областях продукт подешевел на 30 и 10 коп./л соответственно.

На станциях «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской области цена автогаза снизилась на 30 коп./л, до 12,39 грн/л. При этом средняя розничная цена ресурса уменьшилась на 4 коп./л, до 12,73 грн/л. Motto в этой же области опустила цены на 40 коп//л, до 12,18 грн/л.

Автогаз на станциях «Укргаздобычи» подешевел на 15 коп./л, до 12,15 грн/л.

В то же время Chipo повысила цены на 20 коп//л, до 12,70 грн/л во Львовской области.

Средняя стоимость СУГ по Украине 25 ноября составила 12,67 грн/л (-2 коп./л).

Компания Цена Изм. ОККО 13,49 0 WOG 13,48 0 Авиас 12,02 -0,04 Укрнафта 11,99 -0,03 AMIC 12,54 0 Shell 12,82 0 SOCAR 13,48 0 БРСМ-Нафта 12,73 -0,04 Glusco 12,52 0 KLO 13,08 0 Автотранс 12,98 0 UPG 12,75 0 Параллель 13,16 0 BVS 12,59 0 Chipo 12,4 0,04 Prime 11,99 0 Авантаж 7 12,12 0 Укргаздобыча 12,15 -0,15 SUN OIL 12,52 0 Mango 11,97 0 Motto 12,48 -0,07 Средняя цена в Украине: 12,67 -0,02

Как сообщал enkorr, накануне, 24 ноября, некоторые розничные операторы снизили стоимость автогаза в среднем на 5-10 коп./л. При этом на станциях сети «Приват» ресурс подешевел на 5-65 коп./л в зависимости от региона.