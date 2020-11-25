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Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 25 ноября снизили стоимость автогаза на 5–15 коп
12:40 25.11.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 3-4 коп./л, до 11,99-12,02 грн./л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Житомирской области, где группа снизила цены на 55 коп./л — до 11,20 грн/л. В Ивано-Франковской и Донецкой областях продукт подешевел на 30 и 10 коп./л соответственно.
На станциях «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской области цена автогаза снизилась на 30 коп./л, до 12,39 грн/л. При этом средняя розничная цена ресурса уменьшилась на 4 коп./л, до 12,73 грн/л. Motto в этой же области опустила цены на 40 коп//л, до 12,18 грн/л.
Автогаз на станциях «Укргаздобычи» подешевел на 15 коп./л, до 12,15 грн/л.
В то же время Chipo повысила цены на 20 коп//л, до 12,70 грн/л во Львовской области.
Средняя стоимость СУГ по Украине 25 ноября составила 12,67 грн/л (-2 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 24 на 25 ноября, грн/л:
|Компания
|Цена
|Изм.
|ОККО
|13,49
|0
|WOG
|13,48
|0
|Авиас
|12,02
|-0,04
|Укрнафта
|11,99
|-0,03
|AMIC
|12,54
|0
|Shell
|12,82
|0
|SOCAR
|13,48
|0
|БРСМ-Нафта
|12,73
|-0,04
|Glusco
|12,52
|0
|KLO
|13,08
|0
|Автотранс
|12,98
|0
|UPG
|12,75
|0
|Параллель
|13,16
|0
|BVS
|12,59
|0
|Chipo
|12,4
|0,04
|Prime
|11,99
|0
|Авантаж 7
|12,12
|0
|Укргаздобыча
|12,15
|-0,15
|SUN OIL
|12,52
|0
|Mango
|11,97
|0
|Motto
|12,48
|-0,07
|Средняя цена в Украине:
|12,67
|-0,02
Как сообщал enkorr, накануне, 24 ноября, некоторые розничные операторы снизили стоимость автогаза в среднем на 5-10 коп./л. При этом на станциях сети «Приват» ресурс подешевел на 5-65 коп./л в зависимости от региона.
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