Нефть 25 ноября дорожает пятый день подряд на оптимизме вокруг вакцины

Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1%, отмечая увеличением уже пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.41 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,15%, до 48,33 доллара за баррель, январские фьючерсы на Brent дорожают на 1,19%, до 48,43 доллара за баррель, а январские же фьючерсы на нефть марки WTI - на 1,07%, до 45,39 доллара за баррель.

В среду стоимость нефти продолжает расти пятую торговую сессию подряд, за это время прибавка для марки Brent составила 9,2%, WTI - 8,3%. Оптимизм на сырьевом рынке вызван новостями об успехах в разработке вакцин от коронавируса. В понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70% до 90%. Ранее в ноябре об успешных испытаниях сообщали компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech, отмечая эффективность своих кандидатов на уровне около 95%.

Аналитик по экономике энергетики StoneX Кевин Соломон (Kevin Solomon), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что, кроме вакцины позитивны для стоимости нефти также новости из США о том, что управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.