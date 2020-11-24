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Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 24 ноября снизили стоимость автогаза на 5–10 коп
11:45 24.11.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 10–11 коп./л, до 11,57–11,60 грн./л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Винницкой области, где группа снизила цены на 60-65 коп./л — до 11,50 грн/л. В Волынской и Николаевской областях продукт подешевел на 35 и 45 коп./л, в некоторых других регионах — на 5–30 коп./л.
На станциях «БРСМ-Нафта» в Винницкой области цена автогаза снизилась на 20 коп./л, до 12,59 грн./л. При этом средняя розничная цена ресурса уменьшилась на 3 коп./л, до 12,77 грн./л.
Автогаз на станциях Chipo в Винницкой области подешевел на 10 коп./л, до 12,30 грн./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 24 ноября составила 12,68 грн./л (-3 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 23 на 24 ноября, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,49
|
0,00
|
WOG
|
13,48
|
0,00
|
Авиас
|
12,06
|
-0,10
|
Укрнафта
|
12,02
|
-0,11
|
AMIC
|
12,54
|
0,00
|
Shell
|
12,82
|
0,00
|
SOCAR
|
13,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,77
|
-0,03
|
Glusco
|
12,52
|
0,00
|
KLO
|
13,08
|
0,00
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
12,75
|
0,00
|
Параллель
|
13,16
|
0,00
|
BVS
|
12,59
|
0,00
|
Chipo
|
12,36
|
-0,02
|
Marshal
|
11,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
12,12
|
0,00
|
Marshal
|
11,70
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,52
|
0,00
|
Mango
|
11,97
|
0,00
|
Motto
|
12,55
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,68
|
-0,03
|
|
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