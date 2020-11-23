Финансовые новости
- |
- 23.11.20
- |
- 10:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть растут 23 ноября на ожидании вакцины от коронавируса
08:04 23.11.2020 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, трейдеры надеются, что появление вакцины от COVID-19 поддержит восстановление спроса на это сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.34 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4%, до 45,25 доллара за баррель. Январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,36%, до 45,12 доллара за баррель Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,24% - до 42,52 доллара за баррель.
Трейдеры начали неделю оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса на "черное золото" благодаря успешным испытаниям вакцины против коронавируса. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.
"Позитивные настроения по-прежнему вызваны недавними хорошими новостями об эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса и ожиданием того, что ОПЕК+ на заседании в конце этого месяца продлит текущие сокращения на 3-6 месяцев", - отметил старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в середине ноября обсудил ситуацию на рынке нефти на фоне "второй волны" коронавируса. По его итогам не было вынесено никакой рекомендации, хотя до этого эксперты ОПЕК+ рекомендовали министрам рассмотреть сохранение текущих ограничений добычи на первый квартал или на первое полугодие 2021 года. Комитет обещал дать рекомендации по этому вопросу к заседанию альянса 1 декабря.
Участники торгов также обратили внимание на сообщения о ситуации в Саудовской Аравии. Ранее агентство Рейтер сообщило, что представитель военных йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путин берет измором. Почему не надо ждать открытия новых КПВВ на Донбассе
|Позитив недели. Новейшая РСЗО «Буревій» сможет попасть во врага с расстояния 65 км
|Проскочить между капельками. Почему у Зеленского решили отправить Маркарову в Вашингтон
|Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Белый дом усилил нажим на европейских строителей «Северного потока - 2»
|Украина получит еще 5 тысяч польских разрешений на автоперевозки в этом году
|Цены на нефть растут 23 ноября на ожидании вакцины от коронавируса
|Польская PGNiG увеличила поставки газа в Украину втрое
|Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания
|Количество операций через POS-терминалы в первые карантинные выходные в отдельных банках снизилось на четверть
Это интересно
|Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler
|Более 80% кибершпионов действуют в государственных интересах
|Apple согласна заплатить 113 млн долларов, чтобы уладить дело о намеренном замедлении смартфонов
|Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса
|Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8
|OPPO и Xiaomi выпустят относительно доступные гибкие смартфоны в следующем году
|Samsung планирует освоить выпуск 3-нм продукции в те же сроки, что и TSMC