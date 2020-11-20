Опт ДТ: рост цен мелкими «шажками»

Стоимость дизельного топлива в оптовых сегментах рынка показывает рост следом за незначительными колебаниями котировок на европейском рынке. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

За рабочую неделю котировки дизтоплива на cеверо-западе Европы выросли на $3/т, до $357/т, в Средиземноморье - на $5/т, до $355/т.

Украинский рынок проявил полную солидарность с внешними рынками, показав увеличение стоимости вагонных партий на 230 грн/т (1,1%) и финишировав в пятницу 20 ноября с показателем 20 250 грн/т.

В Коростене всю неделю было немноголюдно и к концу недели с предложения «вагонных» партий осталась одна «Параллель» с ценой 20 000 грн/т, или на 200 грн дороже, чем неделей ранее. Интересно, увидим ли мы «Параллель» с оптовыми предложениями в будущем?

В Сарнах было веселее, там к концу недели накопились ОККО и «Альянс Ойл Украина» с зимним литовским дизелем по 20 000 - 20 100 грн/т, показав за неделю все ту же «коростенскую» динамику.

«Анвитрейд» в Киеве пробовал торговать по 20 250 грн/т, накинув за неделю 300 грн/т. В Новограде оператор держал 20 150 грн/т, но явную готовность отдавать дешевле выдавал «Мартин Трейд» с ценой 20 100 грн/т. Тем не менее, с 13 ноября цена в Новограде выросла на 150-250 грн/т.

В порту «Пивденный» 20 ноября «Анвитрейд» пытался растолкать летнее дизтопливо из далекой Индии и близкой Турции по 20 250 грн/т и 20 500 грн/т, но сильно не спешил, судя по росту цены на 450 грн/т с прошлой пятницы.

Вот кто удивил по-настоящему, так это неизменный обитатель ценового дна «Фидея», набросившая за неделю 500 грн/т. Правда, цена 20 200 грн/т оставалась минимальной по Югу. Как ни в чем не бывало, «Алпен Трейд» накинула 600 грн и поставила 20 800 грн/т, взобравшись на ценовую вершину национального масштаба.

Кременчугский НПЗ 20 ноября вышел с ценой 20 400 грн/т, незаметно набросив с начала недели 200 грн/т. Кременчугский ресурс у компаний-партеров - «Альянс Энерго Трейд», SunOil, «УНТК» и «Интер Роял» предлагался в широком диапазоне 20 200-20 400 грн/т. По словам трейдеров, на неделе завод немного подрезал объемы отгрузок ДТ, заставив отдельных слабонервных трейдеров поерзать в своих офисных креслах.

Мелкооптовые партии ДТ за неделю подорожали на 15 коп./л и торговались в среднем по 17,27 грн/л.

В Новограде-Волынском мелкооптовый продукт прибавил 20 коп./л. «Анвитрейд» и его тень «Мартин Трейд» предлагали топливо по цене 17,00 грн/л. Но больше других продать хотело ЧП «Решотка» - 16,75 грн/л.

В Коростене с такой же ценой стоял «Фактор», хотя рынок подавал сигналы готовности расти на 5-10 коп./л.

В столичном регионе средняя цена повысилась на 20 коп./л - до 17,17 грн/л. ЗНГК с нефтебазы в Василькове подняла цену с 17,00 до 17,20 грн/л, не удержала цену и «Решотка» - плюс 20 коп. и 17,00 грн/л в пятницу. Больше других хотел расти «Анвитрейд», набросивший 25 коп./л (17,15 грн/л).

Наибольшее подорожание за неделю наблюдалось на юге. В «Пивденном» «Анвитрейд» давал 17,15 грн/л. (+30 коп./л к 13 ноября), в Одессе «Укртатнафта» выросла на неровные 17 коп./л (17,39 грн/л). Но место лидера сохранял за собой «Алпен трейд» - 17,40 грн/л (+50 коп./л). Отметим, что на этой неделе практически все трейдеры Николаева перешли на продажу зимнего ресурса.

Там же, в Николаеве, остался и полюс минимальных цен. Конечно же, речь о «Фидее» и ее цене 16,88 грн/л (+48 коп./л). Хорошо, когда в жизни есть хоть какие-то точки стабильности!