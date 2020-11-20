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Средняя стоимость сжиженного газа в Украине за неделю с 13-го по 19 ноября снизилась на 140 грн/т, до 19 460 грн/т
18:58 20.11.2020 |
Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.
Так, 19 ноября по Киевскому региону цены на сжиженный газ с ГНС составляют 18 900-19 200 грн/т (-200-300 грн/т к прошлой неделе). В Харьковской области самовывозом уже можно приобрести газ по 18 800-19 400 грн/т (-100-300 грн/т).
В Полтавской области ресурс продается по 18 500-18 600 грн/т (-300-400 грн/т), «Укртатнафта» цену не изменила - 18 700 грн/т. Впрочем, реальная стоимость на заводе на 200-300 грн/т ниже прайсовой.
Аналогичный дисконт «Укртатнафта» предлагает в Одессе, озвучивая прайсовую стоимость на уровне 18 800 грн/т.
В Николаевской области стоимость ресурса не изменилась и составляет 19 300-19 400 грн/т.
В западной части Украины стоимость ресурса снизилась на 200-600 грн/т. В частности, «Сокар» на Золочеве и Радехове предлагает ресурс по 19 800 грн/т, на ГНС в Братковцах «Автотранс» торгует по 20 200 грн/т, в Хмельницком «Авантаж» - по 19 100 грн/т.
По словам трейдеров, нынешняя динамика может стать началом затяжного падения цен в стране. «Уже заметно сезонное снижение в розничных проливах. Цены снижаются, и все активно начинают сбывать остатки, которых у всех хватает. Однако продажи идут не очень - спрос вялый», - говорит один из крупных трейдеров.
По его словам, нарастающий избыток газа ускорит падение в прайсах трейдеров, которые ждут новые объемы по длинным контрактам. Кроме того, отмечают торговцы, несколько ускоряет процесс падения перспектива введения локдауна.
За неделю на аукционах АО «Укргаздобычи» 17, 18 и 19 ноября стоимость ресурса снизилась на 456 грн/т. «Укрнафта» 20 ноября продала 3 360 т по средневзвешенной цене 17 300 грн/т.
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