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Цены на нефть усиливают рост 20 ноября
13:11 20.11.2020 |
Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличивают темпы роста на всё более крепнущей уверенности в глобальном росте спроса на сырьё на фоне новостей о вакцинах от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.15 EET цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48%, до 44,41 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,26% - до 42,01 доллара за баррель.
В пятницу цены на нефть продолжают расти, в то время как инвесторы оценивают перспективы спроса на сырье. Всю неделю стоимость сырья поддерживали новости о вакцинах от коронавируса, разрабатываемых несколькими компаниями, Moderna, Pfizer и BioNTech, которые сообщали об их эффективности примерно на 95%.
"Новости о вакцинах подтверждают наше мнение о том, что мировой спрос на нефть вырастет по ходу 2021 года", - цитирует агентство Блумберг аналитика IHS Markets Виктора Шума (Victor Shum).
В то же время эксперты предупреждают, что, несмотря на волну оптимизма в краткосрочной перспективе ситуация на рынке продолжает оставаться сложной, поскольку в связи с пандемией коронавируса вводятся новые карантинные меры, ограничивающие передвижения, эпидемиологическая обстановка остается тяжелой в США и Европе.
"Есть надежда на лучшие времена, но ближайшее будущее выглядит мрачным. Уровень заболеваемости COVID-19 в Северной Америке и Европе вызывает тревогу", - отметил также Шум.
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