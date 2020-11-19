Правительство предлагает изменения в законы о транспортировке нефтепродуктов

Кабинет Министров Украины на своем заседании принял проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования в сфере транспортировки нефти, нефтепродуктов, аммиака по магистральным трубопроводам».

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, целью акта является определение на законодательном уровне полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг относительно осуществления государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефтепродуктов, аммиака по магистральным трубопроводам.

Отмечается, что в соответствии с законодательством, деятельность субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефти, нефтепродуктов и других веществ трубопроводным транспортом подлежит государственному регулированию. Согласно закону о НКРЭКУ, регулятор осуществляет государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг, в частности, деятельности по транспортировке нефти, нефтепродуктов и других веществ трубопроводным транспортом. Это лицензирование деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг, формирование ценовой и тарифной политики в случаях, когда такие полномочия предоставлены Регулятору законом, государственного контроля и применения мер воздействия и пр.

Проектом закона предлагается внести изменения в закон о трубопроводном транспорте, который определит полномочия регулятора в данной сфере.

Согласно законопроекту, к полномочиям Регулятора будут относиться вопросы: лицензирование хозяйственной деятельности по транспортировке нефти, нефтепродуктов, аммиака по магистральным трубопроводам; разработка и утверждение лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в этой сфере; разработка и утверждение методологии формирования тарифов на транспортировку нефти, нефтепродуктов и других жидкостей по магистральным трубопроводам для потребителей Украины; установление и изменение тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; осуществление контроля за соблюдением лицензионных условий, рассмотрение дел о нарушении лицензионных условий и принятие соответствующих решений; осуществление иных полномочий, предусмотренных законом.

Также проектом закона предусматривается внесение изменений в закон о лицензировании видов хозяйственной деятельности, которые регулируют вопросы отнесения деятельности по транспортировке аммиака по магистральным трубопроводам к лицензируемым видам деятельности.

Как сообщал Укринформ, 27 октября правительство обеспечило ввод в эксплуатацию участка нефтепровода, который уменьшит риски эксплуатации действующего нефтепровода «Броды - Госграница».