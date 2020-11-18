Рынок дизтоплива в октябре сократился на 8%

Баланс рынка дизельного топлива в октябре 2020 г. составил 651,8 тыс. т, что что на 8% ниже показателя октября прошлого года (707,3 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

За отчетный месяц импорт дизельного топлива сократился на 12%, до 558,5 тыс. т, в то время как производство на украинских НПЗ выросло, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., на 31% - с 71,2 до 93,3 тыс. т. Доля внутреннего производства в балансе рынка повысилась до 14% против 10% в октябре 2019 г.

Основной рост продемонстрировал Кременчугский НПЗ («Укртатнафта»), увеличив выпуск ДТ на 38%, до 88,6 тыс. т с 64,3 тыс. т в октябре прошлого года. Рост переработки стал следствием сокращения выпуска авиакеросина, а также прекращения выпуска мазута.

На фоне снижения поставок из Беларуси в октябре 2019 г. по причине плановых ремонтов белорусских НПЗ, в октябре текущего года импорт по данному направлению вырос почти на треть - до 233 тыс. т. Этот показатель также значительно выше среднегодового - 180 тыс. т в месяц. В общем импорте доля белорусских НПЗ выросла с 31% в октябре прошлого года до 43% в октябре 2020 г.

Импорт российского ресурса составил 211 тыс. т, что практически соответствует показателю октября прошлого года (218,5 тыс. т). При этом железнодорожные поставки дизтоплива сократились на 28%, до 61,7 тыс. т, а поставки через белорусский трубопроводный терминал в Гомеле уменьшились на 35%, до 86,2 тыс. т. Между тем выйти на уровень октября прошлого года РФ удалось за счет прямых поставок по трубопроводу «Прикарпатзападтранс» (64 тыс. т).

В октябре 2020 г. почти на четверть сократились импортные поставки дизельного топлива из Литвы - 47,2 тыс. т против 66 тыс. т в октябре 2019-го. Импорт через морские порты в прошлом месяце просел на 56%, по сравнению с октябрем прошлого года, до 66,4 тыс. т.

Структура рынка ДТ в октябре 2020/2019 гг. по источникам поставки, тыс. т

Суммарно за 10 месяцев 2020 г. объем рынка дизельного топлива составил 6,065 млн т, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2019 г. (5,793 млн т).

Производство на украинских НПЗ выросло на 41,3%, до 945,2 тыс. т, а их доля в балансе рынка - с 11,5 до 15,6%. Импорт ДТ за в январе-октябре 2020 г. остался на уровне января-октября прошлого года - 5,1 млн т. При этом поставки из РФ выросли на 3,8%, до 2,16 млн т, а из Беларуси сократились на 17%, до 1,72 млн т. На морской импорт пришлось 698 тыс.т (+22% к январю-октябрю 2019 г.).

Структура наполнения рынка ДТ за 10 мес. 2020 и 2019 гг. по источникам поставки,%