Нефть 18 ноября торгуется без единой динамики

Мировые цены на нефть в среду утром не демонстрируют общей динамики основных её марок, в то время как рынки оценивают данные Американского института нефти (API) о росте запасов в США за прошлую неделю и ждут официальных цифр, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.00 EET цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05%, до 43,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - снижалась на 0,12%, до 41,38 доллара за баррель.

Ранее в среду API сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 13 ноября на 4,2 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики об этом будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о росте показателя только на 1,6 миллиона баррелей.

Инвесторы также учитывают то, что по итогам заседания во вторник министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обещал дать рекомендации о будущем соглашения к заседанию альянса 1 декабря.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает придерживаться ограничения добычи, но уже на 7,7 миллиона баррелей в сутки от начального уровня, на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет придерживаться уровня добычи нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки меньше начального уровня.

"Надежды на то, что ОПЕК+ продолжит сокращения на текущем уровне и в 2021 году, или даже нарастит сокращение, поддерживают цены", - отмечает агентству Рейтер старший менеджер отдела исследований Nissan Securities Хироюки Кикукава (Hiroyuki Kikukawa).