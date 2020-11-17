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Украинский рынок бензинов вырос на 8% в январе-октябре
13:39 17.11.2020 |
Объем поставок автомобильных бензинов на украинский рынок в январе-октябре 2020 г. вырос на 7,6%, до 1 753,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 629 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Внутреннее производство бензинов за отчетный период выросло на 13,2%, до 853,6 тыс. т, за счет Кременчугского НПЗ, который, по данным «А-95», нарастил выпуск бензинов на 18,4%, до 737,5 тыс. т, по сравнению с январем-октябрем 2019 г.. На Шебелинский завод за 10 месяцев 2020 г. пришлось 116,1 тыс. т, что на 11,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу отчетного периода составила 49% против 46% в январе-октябре 2019 г..
За 10 месяцев 2020 года импорт бензинов в Украину составил 902,4 тыс. т, что на 3,2% больше аналогичного периода прошлого года (874,8 тыс. т). По данным «А-95», белорусские НПЗ увеличили экспорт бензинов, по сравнению с январем-октябрем 2019 года, на 17,4%, до 697,4 тыс. т.
В то же время на 24%, до 201 тыс. т, сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с 10 месяцами 2019 г..
Как сообщал enkorr, крупнейший украинский НПЗ «Укртатнафта» на протяжении последних лет ведет борьбу за увеличение рынка автомобильного бензина, который с 2014 года сократился вдвое из-за популярности сжиженного газа. С подачи компании в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне €139,5 за 1000 л.
В свою очередь Украинская ассоциация сжиженного газа через своих парламентских лоббистов во главе с Ниной Южаниной зарегистрировали законопроект, который предусматривает фиксирование соотношения ставок акцизного налога на автогаз на уровне 25% от ставки акциза на автомобильные бензины.
«Компромиссным» эксперты называют еще один проект закона, инициатором которого является глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он предлагает уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €169,5 за 1000 л и повысить акциз на СУГ с €52 до €124,50 за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить на текущем уровне - €139,5/1000 л.
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