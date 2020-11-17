Финансовые новости
- |
- 17.11.20
- |
- 08:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дорожает 17 ноября перед встречей ОПЕК+ и на фоне новостей о вакцине
07:58 17.11.2020 |
Мировые цены на нефть растут, инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее во вторник, при этом трейдеры продолжают оценивать перспективы по спросу на фоне новостей по вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.59 EET цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84% - до 44,19 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,68%, до 41,62 доллара за баррель.
Позднее в ходе торгов состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, участники которого обсудят ситуацию на рынке нефти на фоне второй волны коронавируса в мире. Инвесторы оценивают, какие решения по добыче примут страны ОПЕК+ в связи с ситуацией вокруг пандемии.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее предполагается снижение на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
Однако начало второй волны COVID-19 вызвало опасения о замедлении темпов восстановления спроса на нефть. Появились сообщения, что ОПЕК+ обсуждает возможность отсрочки своего планового роста добычи на квартал или два.
Новости по вакцине от коронавируса также влияют на перспективы по восстановлению экономики и, следовательно, по спросу на нефть. В понедельник компания Moderna заявила, что итоги третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса показали ее эффективность на уровне 94,5%. Кроме того, ранее об успешных испытаниях вакцины сообщали фармацевтические компании Pfizer и BioNTech.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Второй тур местных выборов: «ОПЗЖ» усиливается, «слуги» поддержали «Свободу», избиратели в апатии
|Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу об убийствах на Майдане - решение
|Самопиар или реальный план. Появится ли 5G в Украине через год
|Дело Приватбанка: судья Вовк избежал наказания
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена на золото 17 ноября слабо снижается на новостях о вакцине от коронавируса
|Нефть дорожает 17 ноября перед встречей ОПЕК+ и на фоне новостей о вакцине
|Налоговый комитет Рады поддержал законопроект об аграрных расписках
|Спад ВВП Украины в III кв.-2020 к III кв.-2019 замедлился до 3,5% – Госстат
|Самопиар или реальный план. Появится ли 5G в Украине через год
|Грузоперевозки речным транспортом уменьшились на 11,7% - Госстат
Это интересно
|В Instagram и мессенджере Facebook появились самоуничтожающиеся сообщения
|Kyocera купит разработчика лазерных светодиодов, которые в 10 раз ярче обычных
|BMW представила почти серийный электроскутер будущего
|Разработчик Pokémon GO создаст карту мира с дополненной реальностью
|Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге
|В Женеве продали с аукциона редкий розовый бриллиант за рекордные $26,6 млн
|Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку