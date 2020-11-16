Рост цен на нефть 16 ноября ускорился на макростатистике Китая и Японии

Рост мировых цен на нефть ускорился в понедельник днем, при этом марка WTI прибавляет уже почти 2%, на ослаблении опасений за перспективы мировой экономики после выхода оптимистичных макроэкономических данных из Китая и Японии, а также в ожидании возможных новых решений в рамках ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.29 EET цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,71%, до 43,51 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,94%, до 40,91 доллара за баррель.

Трейдеры в понедельник с оптимизмом отыгрывают статистику из Китая и Японии, которая позволила уменьшить опасения за перспективы всей мировой экономики и спроса на нефть в том числе. Так, согласно официальным статданным, промпроизводство в Китае в октябре выросло в годовом выражении на 6,9% - выше ожидавшихся 6,5%. Кроме того, ВВП Японии в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) поднялся на 21,4%, показав рекордный темп роста с 1968 года. В квартальном выражении рост составил 5%.

Также "быки", как отмечает агентство Рейтер, надеются, что страны ОПЕК+ сохранят более низкую добычу нефти в следующем году для поддержки цен на сырье. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит рекомендации о дальнейшей судьбе соглашения о сокращении этой добычи завтра. "Нельзя отрицать, что рынок нефти полностью находится в руках ОПЕК+. Эта организация - единственная причина, по которой нефть сегодня не стоит 20 долларов за баррель", - сказал агентству сырьевой аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop).

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Однако начало "второй волны" заболеваемости COVID-19 вызвало ожидания замедлении темпов восстановления спроса на нефти. Появились сообщения, что ОПЕК+ обсуждает возможность отсрочки своего планового роста предельной добычи на квартал или два. А глава минэнерго Алжира Абдельмаджид Аттар даже не исключал дополнительного сокращения добычи нефти странами альянса при необходимости.