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Цены на нефть 13 ноября снижаются на 1,5-2% на фоне мрачных перспектив спроса на нее
08:09 13.11.2020 |
Стоимость нефти в пятницу утром снижается более чем на 1,5% на пессимизме вокруг восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.24 EET цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,52%, до 42,87 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,85%, до 40,36 доллара за баррель.
Рост случаев коронавируса в мире оказывает серьезное давление на спрос на "черное золото", поскольку карантинные меры, вводимые странами с целью затормозить распространение вируса влекут за собой снижение потребления топлива. Так, в четверг минэнерго США опубликовало данные о росте запасов нефти в стране, которые за минувшую неделю неожиданно выросли - на 0,9%, до 488,7 миллиона баррелей в сутки.
"Растущее число случаев коронавируса во всем мире усилило опасения по поводу снижения спроса на топливо", - прокомментировал ситуацию агентству Рейтер аналитик Fujitomi Co. Кадзухико Сайто (Kazuhiko Saito).
Несмотря на появившиеся на текущей неделе новости о успешных испытаниях вакцины от COVID-19, сроки ее массового появления остаются неопределенными, также как и перспективы восстановления спроса до уровней, предшествующих пандемии. В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, при этом незначительно повысило прогноз по восстановлению спроса в 2021 году.
Однако при этом аналитики отмечают, что более жесткие карантинные ограничения могут привести к тому, что члены ОПЕК+, могут отказаться от запланированного ослабления ограничений добычи.
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